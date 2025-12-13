Barcelona volvió a demostrar su fortaleza en casa al superar 2-0 a Osasuna en el Camp Nou, gracias a un doblete de Raphinha que encendió la ilusión de los aficionados blaugranas.

El brasileño se convirtió en protagonista al aprovechar dos oportunidades clave, con ello garantizó los tres puntos para mantener su liderato de LaLiga.

Con este resultado, el Barça alcanza 43 puntos y además de ampliar su ventaja a siete sobre el Real Madrid le aumenta la presión, pues este domingo los ‘Merengues’ enfrentarán al Alavés en Mendizorroza.

El equipo azulgrana dominó buena parte del encuentro frente a un rival que se mostró sólido en defensa y apostó por transiciones rápidas como principal recurso ofensivo.

La intensidad de los culés obligó a Osasuna a replegarse, mientras que los intentos de finalización desde media distancia se multiplicaban ante la resistencia rojilla.

Un momento destacado fue la anulación de un gol de Ferran Torres a los 24 minutos, tras la revisión del VAR por un fuera de juego previo de Raphinha en la jugada inicial. Aun así, la insistencia del Barcelona encontró recompensa en la segunda mitad.

Goles que cambiaron la historia para el Barça, alejándose del Real Madrid

El primer tanto llegó al minuto 69 tras una jugada iniciada por Eric García, quien cedió el balón a Pedri.

El joven mediocampista aceleró hacia el área y terminó asistiendo a Raphinha, que encontró un hueco y colocó el balón al fondo de la red, desatando la euforia local.

Osasuna buscó reaccionar y abrir más espacios en ataque, pero esta estrategia facilitó que Jules Koundé enviara un centro preciso que Alejandro Catena desvió involuntariamente, dejando a Raphinha solo en el segundo palo para marcar el 2-0 definitivo al minuto 86.

Con esta victoria, Barcelona reafirma su posición en la cima de la tabla con 43 puntos y aumenta la presión sobre su principal perseguidor, el Real Madrid que se mantiene segundo con 36 puntos.