Desastre en la visita de Lionel Messi a la India: videos del caos le dan la vuelta al mundo

Lo que debía ser una fiesta por la visita de Lionel Messi para inaugurar su estatua en la India, terminó en desastre por el comportamiento de los hinchas asistentes al Estadio de Salt Lake en Calcuta.

Según los medios locales, el astro argentino dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara un partidillo de exhibición.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Hubo quien invadió el terreno de juego.

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó uno de los hinchas en declaraciones para la AFP.

“Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfies” con el jugador.

Shocking beyond belief to see what’s happened at the Messi event in Kolkata’s Salt Lake Stadium. This is what happens when organisers try to swarm the star attraction with VIPs and friends. People who paid didn’t even catch a glimpse of Messi and it’s fortunate that the mess… pic.twitter.com/GKl9MNTtNE — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) December 13, 2025

Detienen al organizador

Las autoridades señalan a la organización del evento como principal responsable de que el evento no cumpliera las expectativas y provocara la reacción de los hinchas.

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró “conmocionada” por la mala organización

“Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente”, escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

La Federación de Fútbol de India (AIFF) publicó un comunicado para subrayar que no participó en “la organización, planificación ni ejecución del evento privado”.

“Además, los detalles del evento no fueron comunicados a la AIFF ni se solicitó ninguna autorización a la federación”, añadió.

¡CAOS EN INDIA POR LA VISITA DE MESSI! Junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, La Pulga dijo presente en el estadio Salt Lake en Calcuta en el marco de un evento especial, pero los fanáticos invadieron el campo de juego y ocasionaron serios incidentes.



📹 TW | SudhanidhiB pic.twitter.com/rLUP3enqX1 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025

Messi tiene más compromisos en India

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad de Calcuta una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

El capitán de la selección argentina, junto a sus compañeros de equipo Rodrigo de Paul y Luis Suárez, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Informaciones de prensa apuntan a un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su estadía en la capital india.

Messi participa en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con Inter Miami, el pasado sábado, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.

“India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, señaló Messi en un comunicado antes de su visita.