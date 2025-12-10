Lionel Messi jugará contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot: hora y fecha confirmadas

Medellín se convertirá en sede de uno de los partidos internacionales más importantes de Atlético Nacional y el fútbol colombiano en la historia. Una de los mejores jugadores de todos los tiempos, Lionel Messi, visitará en enero próximo la capital de Antioquia y se enfrentará al club más ganador del FPC. El astro argentino pisará nuevamente el Atanasio Girardot tras una exhibición en 2013.

Y será el momento en que el fútbol antioqueño latirá al ritmo de Lionel Messi, en una de las visitas más importantes que tendrá el fútbol colombiano en últimos años. Es una noche soñada para miles de futboleros en Colombia, pues el Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional, en un juego que años atrás parecía imposible.

Más exactamente, el 31 de enero próximo (2026), el estadio Atanasio Girardot de Medellín vivirá un encuentro que reunirá al ídolo mundial con figuras del fútbol colombiano que incluso lo enfrentaron en las épocas de la Selección Colombia. Es una gran oportunidad para que el país colombiano disfrute del talento de Messi.

Lionel Messi y Luis Suárez en un partido contra el Columbus en la MLS. | Foto: Getty Images

Y no solo es Lionel. El uruguayo Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba y otras estrellas internacionales, se verán las caras con Atlético Nacional, que presentará a viejos conocidos de Messi: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, entre otros.

Inter Miami vs. Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

Este partido se dará en un buen momento para Inter Miami, que se coronó campeón de la MLS Cup 2025 tras vencer 3–1 a Vancouver Whitecaps el 6 de diciembre pasado. En la final, Lionel Messi fue decisivo con dos asistencias en los goles que sellaron el título, convirtiéndose en MVP.

Cabe recordar que el partido contra Atlético Nacional hace parte de una exclusiva gira de pretemporada en Latinoamérica, donde Inter Miami también pasará por Ecuador y Perú. El compromiso será el 31 de enero a partir de las 6:00 pm, hora colombiana.