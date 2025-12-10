Deportes
Lionel Messi jugará contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot: hora y fecha confirmadas
El Inter Miami de Lionel Messi jugará con Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. El Atanasio Girardot se viste de gala y se espera lleno total en el máximo escenario de Antioquia.
Medellín se convertirá en sede de uno de los partidos internacionales más importantes de Atlético Nacional y el fútbol colombiano en la historia. Una de los mejores jugadores de todos los tiempos, Lionel Messi, visitará en enero próximo la capital de Antioquia y se enfrentará al club más ganador del FPC. El astro argentino pisará nuevamente el Atanasio Girardot tras una exhibición en 2013.
Y será el momento en que el fútbol antioqueño latirá al ritmo de Lionel Messi, en una de las visitas más importantes que tendrá el fútbol colombiano en últimos años. Es una noche soñada para miles de futboleros en Colombia, pues el Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional, en un juego que años atrás parecía imposible.
Más exactamente, el 31 de enero próximo (2026), el estadio Atanasio Girardot de Medellín vivirá un encuentro que reunirá al ídolo mundial con figuras del fútbol colombiano que incluso lo enfrentaron en las épocas de la Selección Colombia. Es una gran oportunidad para que el país colombiano disfrute del talento de Messi.
Y no solo es Lionel. El uruguayo Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba y otras estrellas internacionales, se verán las caras con Atlético Nacional, que presentará a viejos conocidos de Messi: David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, entre otros.
Inter Miami vs. Atlético Nacional en el Atanasio Girardot
Este partido se dará en un buen momento para Inter Miami, que se coronó campeón de la MLS Cup 2025 tras vencer 3–1 a Vancouver Whitecaps el 6 de diciembre pasado. En la final, Lionel Messi fue decisivo con dos asistencias en los goles que sellaron el título, convirtiéndose en MVP.
Cabe recordar que el partido contra Atlético Nacional hace parte de una exclusiva gira de pretemporada en Latinoamérica, donde Inter Miami también pasará por Ecuador y Perú. El compromiso será el 31 de enero a partir de las 6:00 pm, hora colombiana.
“Para Atlético Nacional es un honor ser parte de un evento de esta magnitud. No se trata solamente de un partido de fútbol. Es una celebración de todo lo que representamos como institución. Nacional siempre quiere estar con los mejores, siempre quiere competir en escenarios grandes y asumir retos que engrandezcan nuestra historia. Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, dijo Sebastián Arango, presidente de Nacional.