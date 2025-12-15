¿Cuál será la sede de la Selección Colombia para el Mundial 2026? Néstor Lorenzo dio pistas

Desde que se hizo el sorteo del Mundial 2026 (5 de diciembre) y hasta hoy, lunes 15 de diciembre, ha sido tema de debate saber cuál será la sede de la Selección Colombia de cara la cita orbital.

Cabe recordar que Colombia jugará los dos primeros partidos en México. El primero en Ciudad de México, ante Uzbekistán, y el segundo contra el ganador del repechaje intercontinental 1 (El Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) en Guadalajara. Ya el tercer juego, ante Portugal, será en Miami.

Eso quiere decir que el cuerpo técnico de la Selección Colombia tendrá que encontrar una serie adecuada, que se ajuste a la altura de las ciudades, los climas y similares, para llegar completamente en forma a los tres partidos de fase de grupos.

Néstor Lorenzo habla de la posible sede para la Selección Colombia en el Mundial 2026

En diálogo con Balón Dividido de ESPN, este lunes 15 de diciembre, Néstor Lorenzo entregó detalles de la sede para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Dice que ya pasaron el informe a la Federación Colombiana de Fútbol, que no da nombres concretos, pero que también falta la aprobación de Fifa.

“La planificación ya está entregada a la Federación, todavía no me confirmaron los lugares, entonces no los puedo decir. Aquí en Colombia, en una altura similar a México, donde entrenemos, donde juguemos un partido también en una altura similar, un partido de despedida aquí en el país”, arrancó afirmando Lorenzo.

Néstor Lorenzo hablando de las posibles sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026. | Foto: Balón Dividido ESPN.

Luego, siguió: “Después vamos a ir a Estados Unidos, pero nosotros podemos entrar solamente cuatro o cinco días antes a la sede definitiva, y podría ser México; Guadalajara...”. En ese momento se cortó la comunicación con el estratega argentino.

Sin embargo, cuando la señal regresó, añadió: “Terminar la preparación definitiva en el lugar definitivo, para jugar el primer y el segundo partido. Después, ahí te tenés que quedar unos días antes, si Dios quiere y clasificamos, antes del partido de dieciseisavos de final”.

Colombia deberá recorrer miles de kilómetros en el Mundial 2026

Tomando en cuenta que el Mundial 2026 será en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) desde ya es tema de conversación la cantidad de kilómetros que recorrerá La Tricolor para jugar los tres partidos de la fase de grupos.

Última nómina de convocados en Selección Colombia. Fue en noviembre, tras amistoso de fecha Fifa. | Foto: Getty Images