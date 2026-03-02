Deportes

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Ese caos que se ha generado en dos naciones de la Copa del Mundo desencadenaría en modificaciones para la cita orbital. Hasta un país dejaría de ser sede.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

2 de marzo de 2026, 12:35 p. m.
Balón oficial de la Copa del Mundo 2026 en un estadio de México
Balón oficial de la Copa del Mundo 2026 en un estadio de México Foto: Getty Images

A 100 días de iniciar el Mundial United 2026, son más las dudas que las certezas alrededor de la próxima Copa del Mundo.

Aunque los países sede cuenten con la infraestructura para hacer el torneo, cuestiones de otra índole estarían poniendo en peligro su realización.

México fue el primer país en el que se sembró la duda, tras haber caído uno de los capos más importantes, alias el Mencho, y haberse desatado una ola de violencia que alarmó hasta a la Fifa.

Protestas en México en contra del Mundial 2026.
Protestas en México en contra del Mundial 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que desencadenó tensiones mundiales.

Ante este panorama, versiones hablan ya de boicot, no solo de Irán, sino de otros países.

Quien habló en las últimas horas fue el periodista Carlos Antonio Vélez en un espacio de Deportes RCN.

“Estados Unidos bombardea, Irán está clasificado al Mundial, Irán dice que no va. Y después van a aparecer seguramente con el correr de los días, ojalá no, quienes se unan a Irán en el famoso boicot”, avisa.

Otra de las cuestiones que se iría al piso es que México sea sede mundialista. Conforme a lo manifestado por Vélez, esta es una propuesta que ya se posa sobre el torneo mundialista.

“Ya, de hecho, lo supe a través de la dirigencia, hay presiones para evitar México. Algunos vieron la oportunidad de que si a México lo sacan, hacemos el Mundial en dos países y tenemos que viajar menos. Hay quienes piensan así”, reveló.

“Esto va a cambiar, esto se va moviendo y uno no sabe si para bien o para mal”, dice de modificaciones que habría que tomar.

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Sin ser pesimista, pero sí realista, Carlos Antonio cree que en los 100 días que restan habrá “problemas graves, eso no se puede eludir”.

“Ojalá lo podamos hacer y ojalá lo podamos hacer en paz. No va a faltar quien diga: ya lo escuché, que por qué más bien no lo corremos un poquito. ¿Pero correrlo para cuándo? Si estos problemas se solucionaran rápido, porque es que estas guerras se sabe qué día comienzan, pero no se sabe qué día terminan", cerró sobre una posible modificación de fechas para el Mundial.

México da garantías de un Mundial tranquilo

Guadalajara intenta tranquilizar a los aficionados del fútbol de cara al Mundial, que comienza en 100 días, tras ser sacudida hace una semana por la violencia surgida de la muerte del poderoso capo Nemesio Oseguera.

El gobierno y la Fifa aseguran que existen condiciones para que la segunda mayor metrópoli de México albergue los partidos de la Copa del Mundo y el minitorneo de repesca en el que seis selecciones disputarán a finales de marzo los dos últimos cupos en liza.

Gianni Infantino, presidente de Fifa, habló de decisiones cruciales para el Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de Fifa, tendrá que resolver el caos antes del Mundial 2026. Foto: AFP
La certera decisión de Fifa con el Mundial 2026 a 100 días: pronto se haría oficial

La ira de los narcotraficantes incluyó bloqueos viales, quema de vehículos, cierre de comercios y, sobre todo, un clima generalizado de terror a tres meses del comienzo de la mayor cita del fútbol, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

“Todos van a estar preparados (...) a nivel de seguridad” antes del arranque del Mundial, confió a la AFP Silvia Rivera, una profesora jubilada de 68 años, en Guadalajara, urbe que retomó sus actividades entre martes y miércoles.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas