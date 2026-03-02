Luis Díaz, James Rodríguez, Néstor Lorenzo y compañía estarán jugando a finales de mayo próximo en el estadio El Campín, de Bogotá, el partido de despedida antes de ir al Mundial 2026.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue quien hizo oficial el anuncio en las últimas horas durante un evento de la Tricolor al que acudieron los medios de comunicación que cubren la cita orbital.

El presidente de @FCFSeleccionCol Ramón Jesurún confirma que el partido de despedida de la Selección Colombia será en Bogotá el viernes 29 de mayo y habrá un amisto final el 7 de junio

De acuerdo a lo manifestado por el directivo: “Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo”, puntualizó de una fecha que ya estaba prevista.

Sobre cuál será el equipo al que se enfrente el conjunto nacional, este aseveró que lo revelarían muy pronto: “El rival lo daremos a conocer yo creo que en las próximas horas”.

“Eso está prácticamente acordado con la alcaldía de Bogotá, los empresarios del estadio El Campín, y creo que no va a sufrir ninguna modificación”, completaron del acuerdo que parece estar establecido con los involucrados.

Sobre otras cuestiones del itinerario de viaje para Colombia, así como la preparación de los días previos para el debut en la cita orbital, también reseñó que habrá otro partido de preparación cuando ya lleguen junto a la delegación elegida a los Estados Unidos.

“Y es posible, prácticamente es un hecho que el día 7 de junio, ya en terreno, en este caso los Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”, cerró Jesurún.

Clamor escuchado para la afición

Bogotá, por fin, podrá albergar a la Selección Colombia en un partido que, a pesar de ser amistoso, contará con todos las garantías. En dicho compromiso el técnico Lorenzo ajustará detalles de lo que será el estreno en el Mundial ante Uzbekistán (17 de junio).

Si bien ya se ha naturalizado que Barranquilla sea la ‘casa de la Selección’, otras ciudades reclamaban poder tener al equipo cafetero. Esta vez a la que le darán la oportunidad será a la capital colombiana, aún cuando existen críticas del estado del campo bajo la administración de la empresa Sencia.

Estadio El Campín presentó líos en su grama durante febrero. Foto: Cristian Bayona

Se espera que para dicho amistoso de finales de mayo ya se haya definido el grupo de los 26 convocados, y que ninguno vaya a tener alguna complicación física tras el duelo de preparación en el estadio de Bogotá.

Cali y Medellín eran otras de las ciudades que podrían haber sido beneficiadas de tener a la Selección, pero esta vez no fueron consideradas por la FCF.

Marzo con amistosos de alto calibre

Colombia está a pocas semanas de jugar los dos partidos de preparación para el Mundial 2026 más importantes del último tiempo. Ante Croacia se verá el 27, y ante Francia el 29 de marzo.

Se espera que en los próximos días se oficialice la lista de convocados en las que estarán fijo Luis Díaz. De James Rodríguez aún hay dudas, debido a que aún no debuta con Minnesota United en Estados Unidos.

Jhon Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz hacen parte de la columna vertebral del proyecto y también entrarían en los llamados del DT.