Un supuesto caso de racismo en Champions League podría terminar cambiando las reglas del próximo Mundial 2026.

Durante las últimas horas las declaraciones de Gianni Infantino a Sky News han generado sorpresa. Las palabras del máximo dirigente han estado relacionadas con el caso Vinícius-Prestianni, que sigue siendo motivo de investigación.

Conforme a las versiones desde Real Madrid, el argentino le habría dicho “mono” o “mico” al brasileño. En su campana antiracismo, la Fifa y las entidades relacionadas al caso estarían buscando cómo erradicar este tipo de hechos.

Vinícius denunció en pleno partido el supuesto racismo de Prestianni. Foto: AFP

Justamente, con la intención de mitigar esto, de ahora en adelante, y a partir de la próxima Copa del Mundo, no le permitirían a los jugadores de fútbol taparse la boca como lo suelen hacerlo para que no se sepa lo que dicen entre sí.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”, es como Infantino propone acabar con posibles casos de racismo en el balompié mundial.

Para el dirigente, todo parte de que si no se está diciendo nada negativo, no existe razón para el ocultamiento: “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho. De lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca”.

FIFA President Gianni Infantino has told Sky News that footballers who cover their mouths in confrontations with rivals should be sent off on the presumption they are being offensive.



🔗 https://t.co/i70Raj9Gpe pic.twitter.com/9GX9629H0e — Sky News (@SkyNews) March 1, 2026

“Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”, zanjó en caso de que se oficialice la nueva norma para el próximo Mundial.

“Eso es todo, así de simple. Y estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”, finiquitó en una respuesta que ha sido viral en las últimas horas.

Prestianni no jugó en Madrid

Durante la semana anterior, en Madrid, España, se jugó el partido de vuelta de los playoff de la Champions League entre Real Madrid y Benfica. Uefa antes de dicho juego determinó la suspensión temporal de Gianluca Prestianni, por el supuesto caso de racismo contra Vinícius en el duelo de ida.

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

“(CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) en relación con un comportamiento discriminatorio”, determinó el organismo del Viejo Continente.

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, extendieron.

Mundial a 100 días, un mar de dudas

Además de los casos de racismo, también hay otras preocupaciones para la Fifa que espera llevar a cabo sin contratiempos la próxima cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Un campeonato que se ha visto envuelto en medio de tensiones políticas. (Photo by ULISES RUIZ / AFP) Foto: AFP

Aunque todo se quiera mantener en pie, los dos primeros países presentan líos de seguridad, así como amenazas por lo que han sido decisiones fuertes de sus mandatarios al interior del país o fuera de ellos.

Guadalajara transita una ola de violencia tras la caída del capo ‘El Mencho’, mientras que Estados Unidos se adentró en Irán de manera violenta y genera tensiones a 100 días de la fiesta más importante del balompié mundial.