Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Al ser una selección que cuenta con características similares a la Tricolor, le permitirá tomar nota para el juego de la fecha 3 en el grupo K.

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 2:30 p. m.
Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 es el partido más atractivo de la primera fase
Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 es el partido más atractivo de la primera fase Foto: Getty Images

Chile enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el 6 de junio, días antes del debut del combinado europeo en el Mundial de Norteamérica 2026, informaron ambas federaciones este miércoles.

Será el penúltimo partido de la escuadra europea dirigida por el español Roberto Martínez antes de viajar a Estados Unidos, donde el astro de 41 años puede convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copa del Mundo.

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

“La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio”, informó la ANFP en un comunicado. No precisó dónde se jugará el encuentro.

La selección chilena, que no clasificó a la mayor cita del fútbol tras quedar en la cola de las clasificatorias sudamericanas, no se enfrentaba a la Seleção desde la Copa Confederaciones de 2017, cuando eliminó a los europeos en penales en la semifinal.

Real Madrid y Benfica tuvieron arranque frenético en Champions: Rafa Silva y Tchouaméni pegaron de entrada

Otro gigante eliminado de la Champions League: Atalanta dio el batacazo y remontó la serie

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Gianluca Prestianni explota contra el Real Madrid y calienta el partido: “Dan vergüenza”

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

Se vendrá el debut de James Rodríguez en Minnesota United: fecha, hora y rival posibles

Locura total por las boletas del Colombia vs. Portugal del Mundial 2026: “Como 30 millones de personas”

Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

Tras enfrentar a La Roja, el conjunto de Roberto Martínez realizará un segundo y último juego de preparación el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria frente a un rival por definir, informó la federación de Portugal en una nota.

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 14: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates 1-1 during the World Cup Qualifier match between Portugal v Hungary at the Estadio Jose Alvalade on October 14, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates /Getty Images)
Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Foto: Getty Images

En su muy probable última búsqueda del título mundial, CR7 compartirá el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y un equipo por definir. Se estrenará ante esa selección llegada de la repesca el 17 de junio en Houston, Texas.

Portugal también tiene previsto jugar un amistoso frente a México el 28 de marzo, en la reinauguración del emblemático Estadio Azteca, en la capital mexicana, palco de la inauguración de la Copa del Mundo.

Pero el martes la Federación Portuguesa de Fútbol puso en duda la asistencia de su selección a ese duelo debido a “la delicada situación que se vive actualmente en México”.

Néstor Lorenzo se destapó y confesó la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026

Sede junto a Estados Unidos y Canadá, México enfrentó el domingo una ola de violencia en buena parte de su territorio desatada por el crimen organizado, en respuesta al abatimiento del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en un operativo del ejército.

Tras la postura de su par portuguesa y un parte de tranquilidad brindado por las autoridades y la FIFA, la federación mexicana afirmó que ambas escuadras mantienen el “deseo mutuo” de jugar el partido.

Rival sudamericano para Portugal

A tres diferentes naciones se medirán los lusos en la Copa del Mundo, sin embargo, el que mayores complicaciones podría traerles es Colombia por la calidad de los jugadores que tiene y manera de imponer el juego.

Justo esa habría sido la razón de la dirigencia de los portugueses al elegir a Chile, y es medirse a un combinado que se asemeje a lo que hace Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Cristiano Ronaldo enfrentará a la Selección Colombia en el Mundial de 2026
Cristiano Ronaldo enfrentará a la Selección Colombia en el Mundial de 2026 Foto: Getty Images
  • Miércoles 17 de junio de 2026

Portugal vs. Ganador del repechaje intercontinental 1– Partido inaugural de grupo en NRG Stadium, Houston, EE. UU.

  • Martes 23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán– Segundo partido del grupo, también en Houston, EE. UU.

  • Sábado 27 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal– Último partido de grupo en Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU.

*Con información de AFP.

