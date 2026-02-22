Se conocen detalles de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, en México: intentaron salvarlo

El ejército mexicano confirmó haber dado de baja al poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien era el líder del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el ejército de ese país, alias el Mencho fue abatido este domingo, 22 de febrero, en un operativo llevado a cabo en la localidad de Tapalpa, en Jalisco.

Caos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: las imágenes son impresionantes

Además, en un comunicado indicaron que, en medio del operativo llevado a cabo por los militares, alias el Mencho resultó inicialmente herido y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

Y no fue el único criminal dado de baja. Junto a alias Mencho murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, mientras que dos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos.

Sumado a lo anterior, las autoridades hallaron diverso armamento, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

En la operación, “además de los trabajos de inteligencia militar central” de México, contaron “con información complementaria” por parte de autoridades de los Estados Unidos.

Como represalia, criminales del cartel de alias el Mencho han incendiado carros y buses en varias zonas de México. Foto: AFP

Este criminal, quien tenía 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Además, alias el Mencho es considerado uno de los líderes narcotraficantes más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán ‘El Chapo’ e Ismael ‘Mayo’ Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

“Los buenos somos más que los malos”

Estados Unidos aplaudió el operativo en el que murió alias el Mencho este domingo en México.

“Se me ha informado que fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los capos de la droga más sanguinarios”, dijo en la red X, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.

Y agregó: “Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo; los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana”.

Algunos de los desmanes en México tras la muerte del criminal. Foto: Pantallazos de videos tomados de las cuentas en X: @ActualidadRT

Vale destacar que la muerte de este criminal ocurre en momentos en que el Gobierno de Donald Trump viene presionando a México para que se frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

De hecho, el mandatario estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Según información del Departamento de Justicia estadounidense, el cartel del alias el Mencho fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México.

Es tal la peligrosidad de dicho cartel que Estados Unidos lo nombró como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.