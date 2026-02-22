Efectivos federales mexicanos mataron este domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, considerado el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desencadenó una oleada de disturbios en varios estados mexicanos.

En videos que circulan en las redes sociales se pueden apreciar vehículos incinerados y bloqueos de vías.

A continuación, algunas imágenes de lo que está ocurriendo en ese país

🚨‼️⚠️#ULTIMAHORA



El Gobierno de @Claudiashein montó en una máquina del tiempo al país y lo llevó al #México de @FelipeCalderon



Con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” -aún por confirmar- se desató el caos, se evidenció una debilidad y dejó entrever un… pic.twitter.com/A4q9vmvBLh — David Ed Castellanos (@dect1608) February 22, 2026

Additional footage of the chaos in Mexico after the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, commonly known as "El Mencho. pic.twitter.com/mIlDdwJQ0W — Breaking News (@TheNewsTrending) February 22, 2026

🚨 Violencia alcanza Puebla tras el abatimiento de “El Mencho”



Incendios de vehículos, bloqueos en las autopistas México–Puebla y Puebla–Veracruz, además del ataque a una tienda de conveniencia en la capital, encendieron las alertas este día.



El Gobierno del Estado informó que… pic.twitter.com/STaXFnMoNc — Gremio 51 (@gremio_51) February 22, 2026

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según diferentes medios mexicanos que citan fuentes de alto nivel, ya que por el momento no se ha confirmado este fallecimiento.

El operativo se concentró en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y, en particular, Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público fue suspendido desde las 9:00 horas de la mañana y donde se ha pedido a la población evitar salir de sus casas.

Ejército de México mata a poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y se desata ola de violencia

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera, se han producido graves disturbios en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha dado información concreta sobre la muerte de Oseguera y ha delegado la comunicación al Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano.

“En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad”, dijo Sheinbaum tras la entrega de Programas para el Bienestar en Coahuila.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, ha informado por el momento que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”.

Más tarde indicaron que los aeropuertos de Jalisco “operan con normalidad”. “Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, subrayaron, tras las noticias de caos en el Aeropuerto de Guadalajara y de que el Aeropuerto de Manzanillo (Colima) confirmara cancelaciones de vuelos.

“No lo quise creer, pero parece que han mat-do al Mencho. El capo más poderoso de México. Sicarios están tomando los aeropuertos y causando caos en todo el territorio.” pic.twitter.com/WSNQl2kK7g — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 22, 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha decretado el código rojo en todo el estado y ha confirmado varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y suspendió el servicio de transporte público.

En Guadalajara se ha informado de quema de gasolineras y quema de vehículos en varios puntos, así como incendios en farmacias y comercios provocados por individuos armados. En las calles y carreteras se han arrojado “ponchallantas” o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

*Con información de Europa Press