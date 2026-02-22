Ejército de México mata a poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y se desata ola de violencia

El ejército mexicano abatió este domingo, 22 de febrero, al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron varios medios locales, aunque aún no hay confirmación oficial del Gobierno.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Es uno de los líderes narcotraficantes más importantes en ser abatido tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael Mayo Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

La muerte de Oseguera fue informada por los diarios El Universal y Reforma, y la cadena Televisa. Se espera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum brinde información en las próximas horas.

La presidenta mexicana no dio información concreta sobre la muerte de Oseguera. “En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad”, afirmó Sheinbaum tras la entrega de Programas para el Bienestar en Coahuila.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, informó por el momento que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”.

El operativo se concentró en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y, en particular, Guadalajara y municipios cercanos.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco, en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

Un vehículo yace carbonizado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico.

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Las autoridades locales han recomendado a la población no salir de sus hogares. Jalisco recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó el código rojo en todo el estado y confirmó varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y suspendió el servicio de transporte público.

En Guadalajara se informó de quema de gasolineras y quema de vehículos en varios puntos, así como incendios en farmacias y comercios provocados por individuos armados. En las calles y carreteras se arrojaron “ponchallantas” o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, aplicó medidas similares a las de Jalisco. En Michoacán hay al menos trece municipios con bloqueos de carretera con vehículos incendiados. Ramírez pidió a la población mantener la calma mientras las autoridades realizan su labor.

La violencia también se trasladó a los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

El Cártel de Oseguera fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Un policía vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho. Foto: AP

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020, el Mencho ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

