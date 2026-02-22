Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

El ejército mexicano anunció este domingo, 22 de febrero, que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

El capo abatido Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Foto: Foto: redes sociales

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, este último país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que lo condujera al criminal.

El delincuente es uno de los líderes narcotraficantes más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘Mayo’ Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Caos en México tras muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho: las imágenes son impresionantes

Tras la muerte del poderoso narcotraficante, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a sus connacionales que se encuentren en las siguientes zonas:

Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara).

(incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara). Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios).

(incluidos Reynosa y otros municipios). Zonas del Estado de Michoacán.

Estado de Guerrero.

Estado de Nuevo León.

Desde la Embajada de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos que, por su seguridad, no salgan de sus hogares, teniendo en cuenta que aún avanzan los operativos de las autoridades mexicanas, sumado a los desmanes que se presentan en las zonas mencionadas.

En varias calles de México los criminales están quemando carros y buses. Foto: AFP

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso“, indicaron puntualmente.

En la alerta de seguridad también pidieron a sus connacionales tomar las siguientes medidas:

“Evite las zonas cercanas a las actividades policiales.

Esté atento a lo que ocurre a su alrededor.

Busque refugio y reduzca al mínimo los traslados innecesarios.

Siga las noticias en los medios de comunicación locales.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Evite las aglomeraciones.

Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales”.

Por último, recordaron que quienes necesiten asistencia se podrán comunicar con la Embajada y consulados de los Estados Unidos en México a los siguientes números: