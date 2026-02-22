MUNDO

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho

Las autoridades de Estados Unidos aplaudieron el operativo en el que fue abatido el poderoso narcotraficante.

Redacción Mundo
22 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Un policía vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Mencho.
Un policía vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Foto: AP

El ejército mexicano anunció este domingo, 22 de febrero, que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

Capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho"
El capo abatido Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Foto: Foto: redes sociales

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, este último país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que lo condujera al criminal.

El delincuente es uno de los líderes narcotraficantes más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘Mayo’ Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Tras la muerte del poderoso narcotraficante, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a sus connacionales que se encuentren en las siguientes zonas:

  • Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara).
  • Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios).
  • Zonas del Estado de Michoacán.
  • Estado de Guerrero.
  • Estado de Nuevo León.

Desde la Embajada de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos que, por su seguridad, no salgan de sus hogares, teniendo en cuenta que aún avanzan los operativos de las autoridades mexicanas, sumado a los desmanes que se presentan en las zonas mencionadas.

En varias calles de México quedaron los restos de buses quemados.
En varias calles de México los criminales están quemando carros y buses. Foto: AFP

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso“, indicaron puntualmente.

En la alerta de seguridad también pidieron a sus connacionales tomar las siguientes medidas:

  • “Evite las zonas cercanas a las actividades policiales.
  • Esté atento a lo que ocurre a su alrededor.
  • Busque refugio y reduzca al mínimo los traslados innecesarios.
  • Siga las noticias en los medios de comunicación locales.
  • Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.
  • Evite las aglomeraciones.
  • Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales”.

Por último, recordaron que quienes necesiten asistencia se podrán comunicar con la Embajada y consulados de los Estados Unidos en México a los siguientes números:

  • Desde México: (55) 8526 2561
  • Desde los Estados Unidos: +1-844-528-6611
  • Departamento de Estado – Asuntos consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

Algunos de los desmanes en México.

Un vehículo yace carbonizado tras ser incendiado en una carretera de Guadalajara, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump

El papa León XIV celebra su audiencia general en la sala Pablo VI del Vaticano.

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional, mientras los familiares de los presos políticos esperan por su excarcelación.

