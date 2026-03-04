Deportes

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

Alberto Albarrán, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, levantó la voz en nombre de su gremio.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: ANP via AFP

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que todos los partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo como está previsto, la FIFA canceló más de 800 habitaciones que tenía reservadas para el certamen.

Así lo confirmó Alberto Albarrán, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en declaraciones recogidas por la revista Proceso.

“El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente 2000 habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad. Ya nos cancelaron el 40 %, son aproximadamente unas 800 habitaciones”, apuntó.

Los países que se ilusionan con el Mundial 2026 si Irán decide retirarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos

México continúa siendo sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, pero atraviesa tiempos difíciles en cuanto a seguridad por la muerte del narcotraficante conocido como alias ‘El Mencho’.

Albarrán agregó que “hay hoteles completitos en los que ha cancelado 200 o los 180 cuartos”.

El sector hotelero ha manifestado su preocupación por esta medida de la FIFA y lo que pueda pasar si sigue en duda la participación de México como anfitrión por la ola de violencia. “El mensaje que nosotros como sector hotelero de la ciudad estamos dando es que esto no es por un tema de violencia; al contrario, la Ciudad de México está preparada y los hoteles de la Ciudad de México estamos listos para recibir a los turistas que van a venir al mundial”, declaró.

Albarracín dijo cómo va el movimiento de turistas para la Copa del Mundo. “Ya tenemos el 30 % de las reservaciones, de esos, en su mayoría del turista extranjero que va a venir a la Ciudad de México. Entonces, sí están habiendo reservaciones, y lo más importante, que la gente sepa que hay cuartos suficientes de hoteles para atender la demanda”, declaró.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: An aerial view of the Azteca Stadium during the launch of 'Trionda' the FIFA World Cup 2026 official match ball, in Mexico City, Mexico on October 03, 2025. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)
Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

¿Y en Estados Unidos?

A 99 días del inicio del Mundial 2026, no faltan los interrogantes alimentados por la tensión en Medio Oriente, las políticas de Donald Trump y la violencia en México.

Trump pretende convertir este Mundial, que se celebrará en plena conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en uno de los momentos fuertes de su segundo mandato.

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

Pero su política aduanera, especialmente hacia sus vecinos, sus amenazas de convertir a Canadá en el 51.º estado estadounidense, sus ataques contra los aliados europeos o sus medidas para limitar la inmigración invitan a la preocupación, aunque hasta ahora los llamados a boicotear la Copa del Mundo han sido bastante discretos.

La operación militar de Estados Unidos e Israel lanzada el sábado contra Irán, uno de los equipos clasificados, que acabó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ha oscurecido aún más el horizonte y podría plantear la cuestión de la presencia en suelo estadounidense de la selección nacional iraní, que en teoría debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos en la costa oeste (Los Ángeles y Seattle).

