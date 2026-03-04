MUNDO

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 6:13 a. m.
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Foto: AP

El ejército israelí informó este miércoles que ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, donde un periodista de AFP vio una explosión en el noreste de la ciudad.

“La Fuerza Aérea israelí comenzó a lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, indicó el ejército en un comunicado.

Recientemente, Estados Unidos y Israel lanzaron una operación militar coordinada con intensos ataques aéreos y con misiles sobre múltiples objetivos dentro de Irán, incluyendo instalaciones militares y urbanas.

Las fuerzas aliadas han repetido oleadas de bombardeos en ciudades como Teherán y otros centros estratégicos, causando centenares de muertos, según reportes de medios internacionales. El objetivo declarado de Washington y Tel Aviv es degradar las capacidades militares iraníes tras tensiones prolongadas por temas nucleares y de seguridad regional.

Vea aquí el minuto a minuto:

06:48 a.m. Israel pulica video de ataque a Hezbolá en el Líbano

"La Fuerza Aérea atacó Beirut durante las últimas 24 horas, completando otra ola de ataques contra la infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbollah.Un depósito de armas subterráneo y una sede utilizada por la organización terrorista Hezbolá fueron atacados“, dijo la fuerza aérea israelí.

06:43 a.m. “No a la guerra”, responde el presidente del Gobierno español a Donald Trump

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió este miércoles con un “no a la guerra” a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán.

“La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, dijo Sánchez en una declaración institucional en el palacio de la Moncloa en Madrid, al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado “de manera terrible” en esta crisis.

06:31 a.m. Muere una niña de 11 años en Kuwait por la caída de fragmentos de un proyectil

El Ministerio de Salud de Kuwait informó este miércoles que una niña de 11 años murió tras ser alcanzada por fragmentos de un proyectil en una zona residencial del emirato, después de varias oleadas de ataques iraníes en países del Golfo.

Los equipos de rescate intentaron reanimarla durante su traslado al hospital, pero “sucumbió a sus heridas”, afirmó el ministerio en un comunicado, sin precisar la nacionalidad de la víctima.

06:22 a.m. Los Guardianes de la Revolución iraníes afirman tener el “control total” del estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron en un comunicado este miércoles que tienen el “control total” del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

“Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.

06:02 a.m. Irán busca designar un sucesor de Jamenei lo antes posible

El poder iraní dijo este miércoles que se está esforzando en designar rápido a un sucesor del líder supremo Alí Jamenei, muerto el sábado en la ofensiva israeloestadounidense.

“Estamos haciendo todo lo que podemos”, declaró Ahmad Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos, la institución responsable de elegir un nuevo líder supremo.

06:01 a.m. Postergado el homenaje nacional en Irán a Jamenei inicialmente previsto este miércoles noche

Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

“La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes”, afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será “comunicada posteriormente”, agregó.

05:59 a.m. EEUU ordena al personal no esencial abandonar los consulados de Pakistán en Karachi y Lahore

Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de sus consulados en las ciudades pakistaníes de Karachi y Lahore por la situación de seguridad, informó este miércoles el Departamento de Estado.

En paralelo, Washington también concedió permiso a sus empleados para abandonar las misiones en Arabia Saudita, Chipre y Omán, en respuesta a las represalias de Irán por los ataques israeloestadounidenses que desataron una guerra en Oriente Medio.

