La Asociación de Fútbol de Catar ha anunciado que se suspenden todas las competiciones futbolísticas “hasta nuevo aviso” debido al conflicto bélico iniciado en las últimas horas en Oriente Medio por el ataque de fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán, lo que deja en el aire la ‘Finalissima’ entre España y Argentina, que debía disputarse el 27 de marzo en Lusail.

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

“La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso”, informó el organismo federativo en un comunicado publicado este domingo, en el que anunció que más adelante se comunicarán las nuevas fechas para los encuentros.

Después del ataque con misiles coordinado entre Estados Unidos e Israel que acabó con la vida el sábado del ayatolá Alí Jamenei, se ha iniciado una escalada de violencia en Oriente Medio. Horas después, Irán cumplió su amenaza de bombardear las bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.

En diciembre, la UEFA y la CONMEBOL confirmaban que las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarían en la ‘Finalissima’ el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail.

El espacio aéreo de los países de la región se encuentra suspendido, y muchos vuelos han tenido que cancelarse o desviarse. De esta manera, el encuentro entre los de Luis de la Fuente y los de Lionel Scaloni queda pendiente de si se recupera la calma en la zona, si se traslada a otro escenario o si se suspende de manera definitiva.

El anuncio también afectará al partido amistoso que España tenía previsto ante Egipto tres días después de la ‘Finalissima’, el 30 de marzo, también en Lusail. El Arabia Saudí-Egipto y el Catar-Serbia del 26 de marzo, el Serbia-Arabia Saudí del 30 y el Catar-Argentina del 31 también se verán afectados.

Duelo Messi - Yamal, en veremos

Campeonas de sus respectivos continentes, el próximo 27 de marzo en Lusail, Catar, la Finalissima servirá de aperitivo del Mundial 2026 para ver a dos de las grandes favoritas en Norteamérica.

Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

Lionel Messi con el Inter y Lamine Yamal con el Barcelona. Foto: Getty Images

Luego de dos primeras ediciones disputadas en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental se retomó en 2022, con victoria de Argentina 3-0 sobre Italia en el partido disputado en Wembley, Londres.

La Albiceleste, que también había ganado la edición 1993 contra Dinamarca, llegará, por tanto, como defensora del trofeo, tres meses antes de poner en juego en Norteamérica su preciado Mundial conquistado hace exactamente tres años en Catar.

El estadio del partido, en Lusail, será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo mundial de Argentina en diciembre de 2022. Año y medio después, el combinado sudamericano renovó también su dominio continental, imponiéndose 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos.

Enfrente estará España, que llega al duelo como líder del ranking FIFA de selecciones (seguida por Argentina) y como vigente campeona de Europa, luego de haberse impuesto 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, que se disputó en Alemania.

Brasil le dio la mano a Colombia: países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Lamine Yamal y Lionel Messi serán los protagonistas de este encuentro. Foto: AFP

“La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones”, destacó en el comunicado Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

La Roja disputará su primera Finalissima, antes de poner rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las grandes favoritas del Mundial.