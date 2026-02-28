Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

El mundo se enfrenta a una nueva guerra desatada este sábado por los bombardeos ordenados por Estados Unidos e Israel contra Irán, país que respondió lanzando misiles a diferentes naciones de la región donde están ubicadas bases militares.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países

Una de ellas está en Catar, país que el 27 de marzo será sede de la Finalissima entre Argentina y España; si bien estos artefactos fueron interceptados por los sistemas de defensa cataríes y por el momento no se han registrado afectaciones a los civiles, este panorama no sería el indicado para que allí se desarrollara un evento deportivo de tal magnitud.

Hasta el momento, la Fifa, la UEFA, la Conmebol ni ninguna entidad deportiva se ha manifestado al respecto; sin embargo, los seguidores del fútbol están atentos al desarrollo que pueda tener este conflicto internacional, que, de escalar, mantendría en suspenso este juego que enfrenta al campeón de Europa con el campeón de América.

Finalissima: duelo entre Messi y Yamal

Campeonas de sus respectivos continentes, el próximo 27 de marzo en Lusail, Catar, la Finalissima servirá de aperitivo del Mundial 2026 para ver a dos de las grandes favoritas en Norteamérica.

Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima. Foto: Getty Images

Luego de dos primeras ediciones disputadas en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental se retomó en 2022, con victoria de Argentina 3-0 sobre Italia en el partido disputado en Wembley, Londres.

La Albiceleste, que también había ganado la edición 1993 contra Dinamarca, llegará, por tanto, como defensora del trofeo, tres meses antes de poner en juego en Norteamérica su preciado Mundial conquistado hace exactamente tres años en Catar.

El estadio del partido, en Lusail, será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo mundial de Argentina en diciembre de 2022. Año y medio después, el combinado sudamericano renovó también su dominio continental, imponiéndose 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos.

Enfrente estará España, que llega al duelo como líder del ranking FIFA de selecciones (seguida por Argentina) y como vigente campeona de Europa, luego de haberse impuesto 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, que se disputó en Alemania.

“La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones”, destacó en el comunicado Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

La Roja disputará su primera Finalissima, antes de poner rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las grandes favoritas del Mundial.

La finalissima se jugará el próximo 27 de marzo en Qatar. Foto: AFP

Uno de los principales atractivos del duelo será el enfrentamiento sobre el césped del astro argentino Messi y del prodigio español Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona.

El nuevo ’10′ del Barça, protagonista del título europeo de la Roja, ha recibido comparaciones con Messi a lo largo de su joven carrera.

En otro comunicado, la RFEF recordó que ambas selecciones llegan al partido en máxima igualdad, tras haberse enfrentado oficialmente en 14 ocasiones: 6 victorias para cada uno y dos empates.