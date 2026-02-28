Deportes

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Irán lanzó misiles contra la base estadounidense ubicada en suelo catarí.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 1:19 p. m.
Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la Finalissima.
Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la Finalissima. Foto: @CopaAmerica

El mundo se enfrenta a una nueva guerra desatada este sábado por los bombardeos ordenados por Estados Unidos e Israel contra Irán, país que respondió lanzando misiles a diferentes naciones de la región donde están ubicadas bases militares.

Primera respuesta de Irán tras ataque de Estados Unidos e Israel: tensión total en Medio Oriente por misiles contra varios países
El trofeo que se le entrega al campeón de la Finalissima.
El trofeo que se le entrega al campeón de la Finalissima. Foto: AFP

Una de ellas está en Catar, país que el 27 de marzo será sede de la Finalissima entre Argentina y España; si bien estos artefactos fueron interceptados por los sistemas de defensa cataríes y por el momento no se han registrado afectaciones a los civiles, este panorama no sería el indicado para que allí se desarrollara un evento deportivo de tal magnitud.

Hasta el momento, la Fifa, la UEFA, la Conmebol ni ninguna entidad deportiva se ha manifestado al respecto; sin embargo, los seguidores del fútbol están atentos al desarrollo que pueda tener este conflicto internacional, que, de escalar, mantendría en suspenso este juego que enfrenta al campeón de Europa con el campeón de América.

Finalissima: duelo entre Messi y Yamal

Campeonas de sus respectivos continentes, el próximo 27 de marzo en Lusail, Catar, la Finalissima servirá de aperitivo del Mundial 2026 para ver a dos de las grandes favoritas en Norteamérica.

Deportes

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Deportes

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Deportes

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Deportes

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Deportes

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Deportes

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Deportes

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Deportes

Finalissima entre Argentina de Messi y España de Lamine Yamal: ya hay fecha y posible sede

Deportes

¿Cuándo se jugará la Finalissima entre el campeón de la Copa América 2024 y el campeón de la Eurocopa 2024?

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”
Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima.
Messi vs. Lamine Yamal en la Finalissima. Foto: Getty Images

Luego de dos primeras ediciones disputadas en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental se retomó en 2022, con victoria de Argentina 3-0 sobre Italia en el partido disputado en Wembley, Londres.

La Albiceleste, que también había ganado la edición 1993 contra Dinamarca, llegará, por tanto, como defensora del trofeo, tres meses antes de poner en juego en Norteamérica su preciado Mundial conquistado hace exactamente tres años en Catar.

El estadio del partido, en Lusail, será el mismo en el que el capitán Lionel Messi levantó el tercer trofeo mundial de Argentina en diciembre de 2022. Año y medio después, el combinado sudamericano renovó también su dominio continental, imponiéndose 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos.

Enfrente estará España, que llega al duelo como líder del ranking FIFA de selecciones (seguida por Argentina) y como vigente campeona de Europa, luego de haberse impuesto 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, que se disputó en Alemania.

“La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones”, destacó en el comunicado Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

La Roja disputará su primera Finalissima, antes de poner rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las grandes favoritas del Mundial.

Marcha negocio por Johan Mojica: en Brasil dan club que lo quiere a poco del Mundial 2026
El trofeo Finalissima se encuentra al lado del campo antes del partido de fútbol amistoso internacional 'Finalissima' entre Italia y Argentina en el estadio de Wembley en Londres el 1 de junio de 2022. Los Azzurri se enfrentan a los campeones continentales sudamericanos en la Finalissima inaugural en Wembley. (Foto de Glyn KIRK / AFP)
La finalissima se jugará el próximo 27 de marzo en Qatar. Foto: AFP

Uno de los principales atractivos del duelo será el enfrentamiento sobre el césped del astro argentino Messi y del prodigio español Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona.

El nuevo ’10′ del Barça, protagonista del título europeo de la Roja, ha recibido comparaciones con Messi a lo largo de su joven carrera.

En otro comunicado, la RFEF recordó que ambas selecciones llegan al partido en máxima igualdad, tras haberse enfrentado oficialmente en 14 ocasiones: 6 victorias para cada uno y dos empates.

Más de Deportes

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates his goal during the Spanish championship LaLiga football match between Villarreal CF and FC Barcelona on 21 December 2025 at Estadio de la Cer�mica in Vila-real, Spain - Photo Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI (Photo by Francisco Macia / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal: Lamine Yamal marcó triplete para confirmar el liderato culé

Tarjeta roja

Destapan supuesta corrupción en arbitraje colombiano: a través de exárbitro, anónimo dice que le consignan dinero a un directivo

Todavía se están estudiando la implementación de otras nuevas reglas en este deporte.

Revolcón en el fútbol: aprueban nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo y se estrenarán en el Mundial 2026

Colombia's coach Nestor Lorenzo gestures during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Peru at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Friday, June 6, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)

Néstor Lorenzo cumple 6 años y las redes se inundan con mensajes; le piden de todo al técnico de Colombia: “Profe, te amo”

Daniel Valencia

América, Junior e Independiente Medellín tendrán acción este sábado en la Liga BetPlay: hay necesidad de triunfo

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors.

¿Montero o Vargas? Óscar Córdoba dijo quién debe ser el arquero titular en el Mundial 2026

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Santa Fe cumple 85 años de historia, ¿cuántos títulos acumula el león de Bogotá?

Luis Díaz, Kevin Mier y Nicolas Benedetti integran el once ideal de ventas más caras en la historia del FPC.

Once ideal de ventas más caras de jugadores en el FPC suma 64.6 millones de euros: Atlético Nacional arrasó

Dayro Moreno se convirtió en el máximo goleador histórico de Once Caldas de Manizales tras anotarle al Boyacá Chicó.

Dayro Moreno suma otro récord y hace historia: máximo goleador histórico de Once Caldas

Noticias Destacadas