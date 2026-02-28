Hinchas del América de Cali protagonizaron violenta riña: imágenes del caos en Valledupar

Este sábado, 28 de febrero de 2026, América de Cali venció de visita 3-0 a Alianza FC. Fue juego válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay, y se desarrolló en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Pero más allá del resultado, mismo que deja a América de Cali como parcialmente segundo en Liga BetPlay 2026-l, se registraron hechos de violencia dentro del estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, y tiene a algunos hinchas de la mecha como protagonistas.

En varias imágenes que circulan por redes sociales, se ve a hinchas de América de Cali teniendo una violenta riña en un sector de la tribuna del estadio. Se desconoce por qué se desencadenó la pelea, pero los videos causaron sorpresa.

¡INACEPTABLE! ❌️



Hinchas de América de Cali se enfrentaron entre ellos antes del partido ante Alianza. Esta semana también hubo peleas entre aficionados de Atlético Nacional en condición de visitante.



🎥 @cristiansanez pic.twitter.com/S6ql2EDHUz — Hinchas Colombia (@ColHinchas) February 28, 2026

Se trata de contrastes, pues aunque este fue un sector de la hinchada de América de Cali, hubo otro que se mostró feliz porque su equipo ganó y se montó a la parte alta de la tabla de posiciones, peleando casi por el liderato en pleno ecuador del campeonato.

Los hechos de violencia vienen siendo tendencia en el Fútbol Profesional Colombiano a lo largo de los últimos días. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de los entes encargados que ya observaron lo que pasó en Valledupar.

Hinchas de Atlético Nacional también vienen de polémica en Bogotá

Fue el pasado 25 de febrero cuando Atlético Nacional venció 2-1 a Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Fue un partido repleto de polémicas, con los árbitros como señalados, pero también hechos de violencia en la tribuna.

Al término del primer tiempo entre @SantaFe y @nacionaloficial hubo pelea entre mismos hinchas del equipo verdolaga en la tribuna oriental. Las autoridades tuvieron que intervenir. Estamos llegando al punto de no poder tener hinchas visitantes en ningún estadio 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/btBAj9JDZt — Carolina Castellanos (@Carito1929) February 26, 2026

Varios asistentes al coloso de la 57 grabaron instantes donde un sector de los hinchas de Atlético Nacional, ubicados en la zona norte de El Campín, tuvieron un comportamiento que acabó siendo cuestionado.

Al final no pasó a más, pero en menos de una semana se han presentado dos hechos polémicos por parte de dos hinchadas de equipos populares.