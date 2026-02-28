Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali y Junior dan golpe de autoridad

América de Cali se mete segundo en la tabla de posiciones, mientras que Junior de Barranquilla se asegura en el grupo de los ocho.

Redacción Deportes
28 de febrero de 2026, 8:40 p. m.
América de Cali y Junior de Barranquilla hicieron la tarea; ganaron de visitantes y brillan en la tabla de posiciones.
América de Cali y Junior de Barranquilla hicieron la tarea; ganaron de visitantes y brillan en la tabla de posiciones. Foto: Izq. Colprensa / Der: prensa Junior.

La fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-l tuvo continuidad este sábado, 28 de febrero. América de Cali goleó de visita a Alianza FC (0-3), y después Junior de Barranquilla venció a domicilio a Jaguares de Córdoba en Montería.

América de Cali goleó a domicilio a Alianza FC en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-l.
América de Cali goleó a domicilio a Alianza FC en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa

Solo falta por jugarse un partido este sábado. Será entre Medellín y Bucaramanga, en el Atanasio Girardot, y ya el domingo 1 de marzo la fecha 9 tendrá continuidad con otros tres compromisos.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios goleó sin piedad a Deportivo Pereira

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali es segundo y Junior se asegura en los ocho

Son más que simplemente tres puntos para América de Cali y Junior de Barranquilla. La mecha se mete segunda en la tabla de posiciones, con 16 puntos, a uno del sorprendente líder: Internacional de Bogotá (17). El top tres lo cierra Once Caldas (16).

Junior de Barranquilla se asegura en el quinto puesto de la tabla con 15 puntos, mismos que el cuarto (Atlético Nacional) y que el sexto (Deportivo Pasto). Sétimo es Deportes Tolima y el grupo de los ocho lo cierra Atlético Bucaramanga.

El contraste lo vive, por ejemplo, Alianza FC. Asoma colero en la tabla de posiciones con apenas 3 puntos y -14 en diferencia de gol. La derrota de este sábado ante América de Cali le da aún más fuerte al equipo de Valledupar.

Estos son los resultados, hasta ahora, en la fecha 9 de la Liga BetPlay

  • Fortaleza 1 - 1 Independiente Santa Fe
  • Millonarios 5 - 1 Deportivo Pereira
  • Once Caldas 3 - 0 Boyacá Chicó
  • Alianza FC 0 - 3 América de Cali
  • Jaguares 0 - 2 Junior de Barranquilla
Luis Fernando Muriel abrió el marcador de Junior, ante Jaguares, en Montería.
Luis Fernando Muriel abrió el marcador de Junior, ante Jaguares, en Montería. Foto: Prensa Junior de Barranquilla.

Programación de los partidos restantes en la fecha 9 de la Liga BetPlay

Domingo, 1 de marzo de 2026

  • 2:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Cúcuta Deportivo
  • 4:00 p.m. Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá
  • 8:30 p.m. Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Domingo, 12 de abril de 2026

  • Deportivo Cali vs. Llaneros FC

