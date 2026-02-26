Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios goleó sin piedad a Deportivo Pereira

Tormenta de goles en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Millonarios ganó 5-1 sobre Deportivo Pereira y sube en la tabla de posiciones de Liga BetPlay.

Redacción Deportes
26 de febrero de 2026, 9:37 p. m.
Millonarios goleó 5-1 al Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Millonarios goleó 5-1 al Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios goleó por 5-1 a Deportivo Pereira, este jueves 26 de febrero de 2026, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay. El embajador se sacude y da un golpe de autoridad, luego de su caída reciente ante Internacional de Bogotá.

Millonarios lanza una queja formal contra el arbitraje: se filtró el documento completo

En contraste, Deportivo Pereira sigue en zozobra al fondo de la tabla de posiciones. Es penúltimo con solo cuatro unidades, superando por un punto al colero del acumulado: Alianza FC de Valledupar.

Deportivo Pereira se devuelve a casa con una goleada 5-1 en contra ante Millonarios. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios acaricia los ocho

Con esta lapidaria goleada a favor, Millonarios se coloca en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 11 puntos. Tiene Los mismos que el octavo, Atlético Bucaramanga, y que el noveno, Deportivo Cali. Sin embargo, el embajador tiene ventaja en partidos jugados.

El líder de la tabla de posiciones es Internacional de Bogotá con 17 puntos. Segundo asoma Atlético Nacional con 15, y el tercero, Deportivo Pasto, empata en unidades con el cuadro verdolaga.

Cuarto y quinto son América de Cali y Once Caldas, respectivamente, y los dos con 13 puntos pero separados por diferencia de gol. Finalmente, como sexto y séptimo, aparecen Deportes Tolima y Junior de Barranquilla con 12.

Hay una diferencia de solo seis puntos entre el líder y el octavo. Ese es el panorama entrando al ecuador del campeonato, no hay tanta diferencia aún entre los protagonistas que se perfilan para entrar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-l.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Millonarios estira ‘la manita’ en El Campín

Como es costumbre, los hinchas de Millonarios llenaron el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para ver al albiazul. Miles de almas se reunieron este jueves, en el coloso de la 57, con la esperanza de ver mejoría en su equipo. Al final, lo encontraron.

Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro, Carlos Sarabia y Beckham Castro fueron los encargados de anotar los cinco goles a favor del elenco embajador. Por otro lado, de penal, Marco Pérez descontó a favor del Deportivo Pereira, en el tanto de la honra.

Millonarios ganó, gustó y goleó ante Pereria: se sacude y escala en la tabla de posiciones.
Millonarios ganó, gustó y goleó ante Pereria: se sacude y escala en la tabla de posiciones. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Fabián Bustos, el nuevo entrenador de Millonarios, va encontrando de a poco su idea y la plasma en la cancha. Los embajadores vienen de un mal segundo semestre de 2025, y un muy regular arranque en este 2026.

La necesidad de sumar puntos para Millonarios es inminente, pues a principios de marzo encarará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Afrontar ese partido, con varios puntos a favor en Liga BetPlay, les daría mucha tranquilidad.

