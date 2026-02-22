Deportes

Millonarios no se calló: queja certera por penales no pitados por el juez Carlos Ortega

Dos jugadas dudodas se dieron en la noche del sábado. Del juez haber pitado una, otro habría sido el desenlace en Liga BetPlay.

Fabián Bustos cuestionó las decisiones sobre los penales no pitados.
Fabián Bustos cuestionó las decisiones sobre los penales no pitados. Foto: Capturas a Win Sports

Se cortó la racha positiva que llevaba Millonarios en Liga BetPlay tras la llegada del entrenador Fabián Bustos.

En la noche del sábado, Internacional de Bogotá venció de manera contundente al cuadro embajador con resultado final de 3-2 en el estadio Metropolitano de Techo.

Si bien el marcador no parece ser amplio, al conjunto que está en reorganización dirigencial se le vio mejor en el juego. Adicionalmente, volvió a pegar fuerte ante un grande de Liga BetPlay.

Inter de Bogotá vs. Millonarios, juego de Liga BetPlay 2026-I
Inter de Bogotá vs. Millonarios, juego de Liga BetPlay 2026-I. Foto: Colprensa

El azul rebuscó a lo largo del juego para que Leonardo Castro marcara un doblete, pero no fue suficiente. Un impedimento para Millonarios fue el juez Carlos Ortega, que -como lo dijo el DT del visitante en Techo- de haber pitado al menos uno de las infracciones, “seguramente hubiera cambiado la historia del partido”.

Millonarios se quejó por Ortega

Hablar para algunos equipos se ha vuelto un inconveniente mayúsculo. Quejas o inconformismo de escuadras han llegado hasta sanciones de la Dimayor y Millonarios ha sido víctima de esto.

Con cautela, pero molestos por lo vivido en la fecha, varios de los miembros de Millonarios, como Bustos, Leo Castro y Mateo García, cuestionaron las decisiones del árbitro central.

Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

El entrenador dio su opinión en rueda de prensa y consideró que por lo menos una de las infracciones sí debió ser juzgada a su favor.

"Creo que fue penal claro y no sé por qué lo echó para atrás. Por más que toques la pelota, te enseñan desde las bases que no te puedes tirar así”, reclamó.

“Y la de Leo, la última, creo que también es penal porque Leo gana la posición, va a cabecear y la camiseta se le estira. Por lo menos vayan a revisarla”, planteó.

Para Bustos quedó el sinsabor porque, tal vez, con un penal pitado, habría sido diferente el desenlace:

“No quiero meterme en el trabajo de los demás, pero creo que son dos jugadas puntuales que hubieran cambiado el desarrollo del juego”.

Sobre un reclamo colectivo de sus hombres al juez Ortega una vez terminó el partido, que fue respetuoso y sin el deseo de agrandar el pleito, dijo: "Sabía cómo se sentían y cómo estaban (los jugadores). Me enfoqué en sacar a los jugadores y no le dije nada al árbitro”.

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Castro, autor de los dos goles para Millonarios, pero que no sirvieron para llevarse al menos un punto, también fue crítico: “Lastimosamente no podemos hablar de esas jugadas, uno se queja y puede haber sanciones. Mejor ustedes sacar la conclusión”.

En la zona mixta, Mateo García también hizo referencia al caso, aduciendo que aunque guardaran silencio para evitar sanciones, no se sentían a gusto por haberse ido derrotados por más que Inter hizo méritos para triunfar.

“Yo del arbitraje prefiero que hablen ustedes, porque siempre a la larga terminamos siendo los jugadores los perjudicados cuando nos referimos a este tipo de cosas, pero es notorio, por algo están preguntando”, concluyó.

