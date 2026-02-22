Deportes

Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

Uno de los nombres dorados en Millonarios, campeón de la estrella 14 en 2012, reveló que alcanzó a hacer pretemporada con Santa Fe, pero que tuvo que irse del club y el fichaje de cayó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
22 de febrero de 2026, 5:00 a. m.
¿Y si antes de quedar campeón con Millonarios, Mayer Candelo hubiese jugado con Santa Fe?
¿Y si antes de quedar campeón con Millonarios, Mayer Candelo hubiese jugado con Santa Fe? Foto: Izq: Colprensa – Mauricio Alvarado / Der: Colprensa - Camila Díaz

¿Usted se imagina a Mayer Candelo jugando para Independiente Santa Fe? Sí, la leyenda de Millonarios que integró la nómina campeona del embajador en 2012, cuando rompieron la sequía de 24 años sin título liguero, estuvo a punto de ser cardenal.

Eso sí, fue antes de aquel título de 2012 con Millonarios, más precisamente a principios de los años 2000, cuando a Independiente Santa Fe lo dirigía el técnico Jaime de la Pava. El estratega lo quería en su nómina, pero no se pudo dar.

De hecho, Mayer Candelo alcanzó a hacer pretemporada con Independiente Santa Fe, pero la falta de acuerdo entre el cardenal y Vélez Sarsfield de Argentina, por el préstamo de quien fuera un histórico volante creativo colombiano, le negó la posibilidad.

Entre la prensa corrió el rumor de que Mayer Candelo había pedido, supuestamente, más dinero para llegar a Santa Fe. Hoy, en pleno mes de febrero de 2026, el exjugador de 49 años lo desmiente y cuenta la verdad.

Deportes

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

Deportes

Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Deportes

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

Deportes

Lo último de James Rodríguez no es bueno: su DT en Minnesota relató lo que vive el 10

Deportes

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Deportes

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Deportes

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

Deportes

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Deportes

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Mayer Candelo es una de las leyendas más importantes en la historia de Millonarios.
Mayer Candelo es una de las leyendas más importantes en la historia de Millonarios. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado
Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

¿Por qué Mayer Candelo no pudo jugar en Santa Fe?

Mayer Candelo habló con As Colombia, en el programa Bankeados, y allí reveló todos los detalles. Dijo que lo hicieron ver a él como el culpable, pero que la falta de acuerdo entre clubes hizo que la operación se cayera definitivamente.

“Yo no tengo la culpa de la historia, que te hayan ilusionado y no haya podido estar yo ahí (risas). El problema fue entre Vélez y Santa Fe, yo duré dos meses ahí en Santa Fe, en la pretemporada y todo, pero Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe”, arrancó contando Mayer en el espacio referenciado.

Luego, añadió: “Vélez querían que lo pagaran de una manera, y Santa Fe lo quería pagar de otra. Llegó el momento que Vélez dijo ‘se tiene que ir de allí’, pero salí siendo yo el malo; al final me culparon a mi, que yo me había ido porque había pedido más plata, más sueldo, un poco de cosas que no eran”.

“Menos mal el profe Jaime de la Pava, que era el que me había querido tener allí, en algún momento también salió a decir que las cosas no eran así, pero la verdad era más problema de los clubes por el préstamo, y no se pusieron de acuerdo pero siempre sale perjudicado el jugador”, cerró Mayer en su intervención.

Aunque Mayer Candelo sea leyenda en Millonarios, rival histórico de Independiente Santa Fe, también supo brillar en equipos como Deportivo Cali y Universitario de Perú. Tan solo en esos tres como ejemplo, quedó en los libros dorados por ganar títulos importantes.

Más de Deportes

Óscar Córdoba contó una infidencia de su relación con Edwin Cardona.

Óscar Córdoba revela que Edwin Cardona lo confrontó y casi terminan a golpes: “Me fallaste”

Liga BetPlay 2026-I con líder inédito a la altura de la fecha 8.

Líder impensado en Liga BetPlay: tabla de posiciones tras juegos de Once Caldas, Nacional y Millonarios

Sebastián Villa y Santiago Arias se enfrentaron en la Primera División de Argentina

Sebastián Villa atacó y se le puso cara a cara a Santiago Arias: tenso cruce estuvo caliente

James Rodríguez no participó de la primera convocatoria oficial de Minnesota United FC

Lo último de James Rodríguez no es bueno: su DT en Minnesota relató lo que vive el 10

Dayro Moreno marcó una joya de gol con Once Caldas vs. Fortaleza

De taco: Dayro Moreno se fajó el gol de la fecha y doblete en Liga BetPlay vs. Fortaleza

Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt.

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Real Madrid cayó con Osasuna y dejó el camino libre la Barcelona en LaLiga

Estropeada del Real Madrid sacude LaLiga: tabla de posiciones en su lucha con Barcelona

Luis Javier Suárez acumuló un gol más con Sporting de Lisboa y hace méritos para ir al Mundial 2026

De volea Luis Javier Suárez: golazo en Sporting de Lisboa es sensación para el Mundial 2026

La fracción de 175 km puso a prueba la resistencia de los ciclistas.

Daniel Martínez completó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve sin sobresaltos

Noticias Destacadas