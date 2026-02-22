Leyenda de Millonarios se destapa: reveló por qué se frustró su fichaje con Santa Fe y desmintió rumores

¿Usted se imagina a Mayer Candelo jugando para Independiente Santa Fe? Sí, la leyenda de Millonarios que integró la nómina campeona del embajador en 2012, cuando rompieron la sequía de 24 años sin título liguero, estuvo a punto de ser cardenal.

Eso sí, fue antes de aquel título de 2012 con Millonarios, más precisamente a principios de los años 2000, cuando a Independiente Santa Fe lo dirigía el técnico Jaime de la Pava. El estratega lo quería en su nómina, pero no se pudo dar.

De hecho, Mayer Candelo alcanzó a hacer pretemporada con Independiente Santa Fe, pero la falta de acuerdo entre el cardenal y Vélez Sarsfield de Argentina, por el préstamo de quien fuera un histórico volante creativo colombiano, le negó la posibilidad.

Entre la prensa corrió el rumor de que Mayer Candelo había pedido, supuestamente, más dinero para llegar a Santa Fe. Hoy, en pleno mes de febrero de 2026, el exjugador de 49 años lo desmiente y cuenta la verdad.

Mayer Candelo es una de las leyendas más importantes en la historia de Millonarios. Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

¿Por qué Mayer Candelo no pudo jugar en Santa Fe?

Mayer Candelo habló con As Colombia, en el programa Bankeados, y allí reveló todos los detalles. Dijo que lo hicieron ver a él como el culpable, pero que la falta de acuerdo entre clubes hizo que la operación se cayera definitivamente.

“Yo no tengo la culpa de la historia, que te hayan ilusionado y no haya podido estar yo ahí (risas). El problema fue entre Vélez y Santa Fe, yo duré dos meses ahí en Santa Fe, en la pretemporada y todo, pero Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe”, arrancó contando Mayer en el espacio referenciado.

Luego, añadió: “Vélez querían que lo pagaran de una manera, y Santa Fe lo quería pagar de otra. Llegó el momento que Vélez dijo ‘se tiene que ir de allí’, pero salí siendo yo el malo; al final me culparon a mi, que yo me había ido porque había pedido más plata, más sueldo, un poco de cosas que no eran”.

🗣️ "No llegué a Santa Fe por un problema con Velez"



📻 Mayer Candelo en #Bankeados de #ASColombia pic.twitter.com/5ZUwIi50Kp — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) February 19, 2026

“Menos mal el profe Jaime de la Pava, que era el que me había querido tener allí, en algún momento también salió a decir que las cosas no eran así, pero la verdad era más problema de los clubes por el préstamo, y no se pusieron de acuerdo pero siempre sale perjudicado el jugador”, cerró Mayer en su intervención.

Aunque Mayer Candelo sea leyenda en Millonarios, rival histórico de Independiente Santa Fe, también supo brillar en equipos como Deportivo Cali y Universitario de Perú. Tan solo en esos tres como ejemplo, quedó en los libros dorados por ganar títulos importantes.