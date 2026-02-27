Deportes

Reclamo de Santa Fe al arbitraje contra Atlético Nacional salió caro: suspensión y millonaria multa

Un asistente técnico de Santa Fe tendrá que pagar por las fechas de suspensión y una multa por quejarse de los árbitros en el partido contra Atlético Nacional.

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 7:16 p. m.
Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.
Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Llegó el primer pronunciamiento de Dimayor tras el polémico partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Los verdolagas vencieron al cardenal en Bogotá (2-1), el pasado 25 de febrero por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-l.

Dos días después, este viernes 27 de febrero, Dimayor emitió su Resolución No. 20 de 2026, donde expuso las amonestaciones correspondientes en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Además, un integrante del león fue suspendido.

Suspenden al asistente técnico de Santa Fe y le imponen multa por 5 millones de pesos

Federico Mociulsky, asistente técnico de Independiente Santa Fe, fue suspendido por tres fechas y multado con 5.252.715 pesos colombianos por lo que les dijo a los árbitros en el partido ante Atlético Nacional.

Dimayor explica su medida sobre Mociulsky en el comunicado oficial: “Por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra oficial de partido. Art. 64, literal b) del Código Disciplinario Único de la FCF”.

Eduardo Méndez anuncia la primera medida que tomó, tras el gol anulado de Santa Fe ante Nacional

Según Dimayor, Federico Mociulsky deberá cumplir sus tres fechas de sanción en las jornadas 9, 10 y 11 de la Liga BetPlay 2026-l. Sin embargo, los leones ya jugaron la novena fecha, que acabó en empate 1-1 contra Fortaleza en Techo. Ese compromiso fue adelantado.

Por la fecha 10, Santa Fe visitará a Deportes Tolima, y por la fecha 11 hará de local ante Alianza FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Se conoció la sanción que le caería a César Haydar por decir que fue “más vivo” ante Santa Fe

Más sobre el comunicado de Dimayor: amonestados y lo que deben pagar

Por el lado de Santa Fe:

  • Pablo Repetto (DT): $350.181
  • Jhojan Torres: $350.181
  • Emanuel Olivera: $350.181
  • Yilmar Velásquez: $350.181

En cuanto a Atlético Nacional:

  • Juan Zapata: $350.181
  • Edwin Cardona: $350.181

Santa Fe y su peculiar comunicado sobre la actuación arbitral ante Nacional

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga; esto con la intención de que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen”, escribió Santa Fe.

Cabe recordar que sobre el final del partido, el árbitro central, Diego Ulloa, decidió que hubo falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar. Eso hizo que anulara el gol posterior de Omar Fernández Frasica, que ponía el empate 2-2 de Santa Fe ante Atlético Nacional.

