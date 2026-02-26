Deportes

Se conoció la sanción que le caería a César Haydar por decir que fue “más vivo” ante Santa Fe

Esta conducta es fuertemente castigada por el artículo 64 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

26 de febrero de 2026, 9:03 a. m.
César Haydar, defensor de Atlético Nacional, en el partido contra Santa Fe.
César Haydar, defensor de Atlético Nacional, en el partido contra Santa Fe. Foto: Colprensa

César Haydar, jugador de Atlético Nacional, se arriesga a una fuerte sanción por confesar que “fue más vivo” en el polémico gol anulado a Santa Fe.

Aunque el empujón de Hugo Rodallega divide opiniones entre los hinchas, la confesión de Haydar lo condena como sucedió el año pasado con Alfredo Morelos y su penal ante Boyacá Chicó en Tunja.

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Ese día, el delantero cordobés aseguró que fue “muy inteligente” para dejarse caer tras el contacto del defensor rival. Días después, el comité disciplinario le impuso dos semanas de suspensión y una multa de 85 millones de pesos.

Morelos se perdió un par de partidos con Atlético Nacional y volvió antes de lo pensado haciendo uso de otro artículo incluido en el reglamento del fútbol profesional colombiano.

César Haydar no fue tan explícito como su compañero para expresar que quiso engañar al árbitro, sin embargo, admitió que actuó de viveza para que pitaran la falta de Hugo Rodallega antes de la definición de Ómar Fernández Frasica.

@jogabonito2021

Está supuesta falta falta de Rodallega hacia el defensor el juez anuló el que era el empate para Santa Fe #atleticonacional #santafe #fpc #polemica

♬ Olympo Rave - Kobe Mane & SoyFlowers

Esto dice el reglamento

Dimayor seguramente abrirá un expediente por las declaraciones del futbolista y lo citará a dar su explicación por las palabras que utilizó en la rueda de prensa.

El artículo 64 del Código Único Disciplinario (CDU) es muy claro sobre este tipo de situaciones y condena a los jugadores que por su conducta pretendieran engañar al árbitro para que cometa errores en un partido oficial.

“Suspensión de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción por actuar con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta”, indica el literal F.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Haydar pagaría el mismo castigo que le cayó a Alfredo Morelos después de sus declaraciones en Tunja, aunque puede pedir la reducción de la sanción a una sola semana.

El CDU añade que “Las infracciones relacionadas con el literal f) podrán ser conocidas por parte del Comité Disciplinario del Campeonato por denuncia de la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalización del partido en cuestión”.

César Haydar en la rueda de prensa junto a su técnico Diego Arias.
César Haydar en la rueda de prensa junto a su técnico Diego Arias. Foto: Captura DIMAYOR

¿Qué dijo César Haydar tras el partido de Santa Fe vs. Nacional?

Las declaraciones de César Haydar serán revisadas por el comité disciplinario esta misma semana, antes de dar un veredicto sobre su situación.

El defensor atlanticense habló en rueda de prensa minutos después del pitazo final y habló sobre la jugada puntual contra Hugo Rodallega.

“No se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. El fútbol es de contacto y yo pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que fue falta”, dijo ante los medios.

