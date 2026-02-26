Deportes

Eduardo Méndez anuncia la primera medida que tomó, tras el gol anulado de Santa Fe ante Nacional

El presidente del cuadro cardenal fue contundente sobre las decisiones de Diego Ulloa y la polémica arbitral en El Campín.

Redacción Deportes
26 de febrero de 2026, 11:49 a. m.
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre la polémica del árbitro Diego Ulloa.
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre la polémica del árbitro Diego Ulloa. Foto: AS Colombia y Win Sports

Hugo Rodallega y Daniel Torres manifestaron su inconformismo por el trabajo del árbitro Diego Ulloa en el partido de Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional (1-2) por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El cuadro cardenal empató con un gol de cabeza de Ómar Fernández Frasica; sin embargo, el juez anuló la anotación por una presunta falta de Rodallega sobre el defensor César Haydar.

Los especialistas y reporteros deportivos están de acuerdo con las opiniones de los futbolistas de Santa Fe, mientras que los seguidores de Nacional apuntan a una patada en la pierna de Haydar que lo habría desestabilizado.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre lo sucedido en El Campín y aseguró que tomarán medidas ante la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Vamos a mandar una petición a la comisión, ojalá nos la tengan en cuenta”, aseguró en AS Colombia.

Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado.
Ómar Fernández Frasica reclama al juez de línea tras el gol anulado. Foto: Colprensa

Propuesta irónica de Méndez

El presidente de Santa Fe no quiso hacer críticas directas contra Diego Ulloa, pues podría arriesgarse a una sanción. “Creo que estamos en disposición de hoy recomendar a un árbitro para que dirija la final de la Copa Mundial”, ironizó.

“Yo creo que (el árbitro) durmió bien. ¿No vio el porte al terminar el partido? Yo creo que él debe dormir muy bien”, sentenció. “A ese señor lo voy a candidatizar para que sea el que pite la final del Mundial, de verdad que lo merece”.

Eduardo Méndez considera que la comisión arbitral le dará la razón, pero no solucionará la pérdida del partido ante Atlético Nacional. “Pone en riesgo económicamente a una institución porque ese punto que perdimos ayer nos puede valer 3000 o 4000 millones de pesos. ¿Quién me los devuelve? Nadie”, señaló.

Es que Santa Fe quedó bastante mal situada en la clasificación. El equipo capitalino solo acumula 10 puntos a lo largo del campeonato y requerirá de una campaña casi ideal para alcanzar las finales de la Liga BetPlay.

¿Qué piensa de Repetto?

Méndez prefirió no hablar sobre el rendimiento del equipo bajo las órdenes de Pablo Repetto. “Nosotros miraremos resultados y estaremos analizando lo que nos incumbe a nosotros, que es ver cómo funciona para ir a hablar con el técnico. No nos metemos en esa parte, pero estoy tranquilo porque tenemos una nómina que se ha ido acoplando”, expresó.

Los últimos dos fichajes fueron para la zona ofensiva: Maximiliano Lovera y Jáder Obrian, quien será anunciado en las próximas horas después de que se solucionen aspectos de la documentación.

“Ellos tienen que acomodarse a la altura; creo que es el principal defecto que tienen que cubrir. Tenemos tres o cuatro jugadores que no han podido jugar y son refuerzos. Seguramente nos van a dar la mano más adelante en el semestre”, agregó.

