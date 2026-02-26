Eduardo Méndez sí le habló de frente a Diego Ulloa: se supo el picante reclamo que le hizo en El Campín

Al final del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, se vio al presidente cardenal, Eduardo Méndez, hablándole al árbitro central del partido, Diego Ulloa, luego de que le anulara un gol al león sobre el final del partido.

No había certeza de lo que le dijo Eduardo Méndez a Ulloa, pero el propio mandatario cardenal lo reveló horas después. Este jueves, 26 de febrero, habló con La FM Más Fútbol y contó que se le fue detrás a los árbitros y les expresó su malestar.

De hecho, hay toda una historia detrás. Méndez se bajó desde el palco a la grama de El Campín para, según él, evitar que sus jugadores le dijeran algo indebido a Ulloa y acabaran sancionados. Eso, y que la hinchada no tirara objetos que acabaran con la suspensión de la plaza.

Eduardo Méndez: “Les dije a los árbitros que eran petardos”

“Me fui detrás de los árbitros y les dije que eran muy malos, que eran petardos, son dos palabras que les dije. No en forma burlona, muy decentemente, simplemente me fui detrás de ellos y, además, le hice señas a la afición de que no le fueran a tirar nada, previendo una sanción que pueda venirse a la cancha”, contó Eduardo Méndez en el espacio referenciado.

Y añadió: “Lo hablamos en el palco y dijimos: me voy a bajar, porque los jugadores muy seguramente van a recaer en el árbitro y yo no quiero que vayan a sancionar a mis jugadores”.

“Yo lo que hice fue separar mis jugadores, separarlos y decirles: ‘no se le arrimen’. Los retiré a todos, y en el transcurso que hay del centro donde él se hizo, más hacia la parte oriental, hacia occidental, los jugadores me decían ‘eso no fue falta’”, sentenció finalmente.

🔥🤐 "ME FUI DETRÁS DE LOS ÁRBITROS Y LES DIJE QUE ERAN MUY MALOS, QUE ERAN PETARDOS" 🔥⚽



Eduardo Mendez reveló lo que les dijo a los árbitros tras el final del partido entre Santa Fe 🔴⚪🦁 y Nacional 🟢👑. El presidente contó que fue hasta donde los jueces para expresar su… pic.twitter.com/W5ZNH5aaLb — Deportes RCN (@DeportesRCN) February 26, 2026

Eduardo Méndez anuncia la primera medida que tomó, tras el gol anulado de Santa Fe ante Nacional

Santa Fe emitió un contundente comunicado

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la Fifa y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen”, afirma Independiente Santa Fe de arranque.

🚨¡ @SantaFe envía carta formal a la Comisión Arbitral tras el partido frente a @Nacionaloficial 🟢! pic.twitter.com/YZtohBfPbx — Miguel París (@SoyMiguelParis) February 26, 2026

Y cierran con: “Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos”.