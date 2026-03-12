En el Santiago Bernabéu, de Madrid, es donde acabaría por disputarse la Finalissima entre la Selección de España y Argentina.

Según los reportes de las últimas horas surgidos en suelo ibérico, todo apunta a que este mítico estadio de Europa sea el que acoja el compromiso que en primera instancia estaba previsto a desarrollarse en Catar.

En medios de relevancia como El Partidazo de COPE, estos han señalado: “El Bernabéu, candidato número uno a acoger la ‘Finalissima’, a falta de confirmación oficial. El partido será el viernes 27 de marzo”.

Al parecer, el combinado sudamericano no quería aceptar dicha propuesta por la localía que ejercería España en un estadio de su país. No obstante y, a falta netamente de la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se daría en Madrid.

“En un primer momento Argentina no quería jugar en España y que La Roja ejerciera como local, pero muchos de los grandes estadios estaban ocupados por compromisos internacionales ese fin de semana”, precisa COPE sobre Argentina y tener que dar el ‘brazo a torcer’ por lo que pasa en el Viejo Continente.

“Solo falta el OK”

Juanfe Sanz, de El Chiringuito TV, en medio de la edición del programa de este 12 de marzo aseveró: “Solo falta el OK de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino)”.

“La Fifa es partidaria, la Federación Española también y la Conmebol. Solo faltaría la confirmación de la AFA”, recalca el periodista en mención.

Xavi lanza ‘bomba’ al Barcelona y cuenta quién impidió regreso de Messi: “Le iba a hacer la guerra”

Dos culés en Madrid

Leo Messi, histórico del Barcelona y Lamine Yamal, la nueva joya de los blaugranas estarían en Madrid, casa de su archirival de toda la vida jugando por definir cuál es la mejor selección del mundo.

Dicha determinación, además de ser por temas de seguridad para el evento, también tendría un tinte de morbo por llevar a la casa del Real Madrid dos figuras relacionadas con el Barcelona.

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la Finalissima Foto: @CopaAmerica

Adicional a esto, cualquiera que sea el resultado, quien alce el trofeo quedará consignado como supercampeón en el mítico Santiago Bernabéu, lo que le daría otro tinte a la conquista de la Finalissima.

En caso de que se oficialice el todo, el Bernabéu se afianzaría como el estadio donde se producen las finales más mediáticas de la historia. Cabe recordar que en 2018 la confrontación entre Boca Juniors y River Plate fue trasladada allí luego de inconvenientes previos para la final vuelta en el Más Monumental.

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Anuncio llegaría pronto

Ese anuncio es fijo que está por caer. Desde la semana pasada fuentes de Uefa y Conmebol han anticipado que lo darán.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región”, indicó la UEFA, órgano rector del fútbol europeo, en un comunicado enviado a la AFP.

Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entre España y Argentina Foto: NurPhoto via Getty Images

“Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, agregó.

“La idea de todos es jugar”, dijo a la AFP una fuente de la Conmebol, quien también aseguró que la suerte del torneo se definiría en esta semana.