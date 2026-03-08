Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Lionel Messi es el jugador más caro de la MLS, aún cuando su sueldo neto es de solo 12 millones de dólares. La diferencia con el resto está en las bonificaciones y acuerdos de imagen pactados en el momento en que decidió firmar con el Inter Miami.

El astro argentino firmó una renovación por tres años en octubre de 2025 y aumentó la cifra de sus ganancias para espantar las ofertas de Arabia Saudita.

Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, confesó cuál es la cifra que le pagan a Messi por cada año de contrato en Estados Unidos.

"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año. Vale cada centavo en todos los aspectos", dijo en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Aunque ya no se encuentra en el mejor momento de su carrera, el rosarino asegura venta de camisetas, boleterías agotadas y una visibilidad a nivel mundial que casi ningún jugador puede ofrecer.

Su contrato está muy lejos de lo que gana Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, sin embargo, es una cifra récord para la historia de la MLS, muy por encima de otras figuras que pisaron suelo estadounidense como David Beckham, Thierry Henry, Pelé, Gareth Bale y los demás.

En lo deportivo también ha sido un punto de quiebre para el Inter Miami. Con Messi a la cabeza, conquistaron su primer título en la Leagues Cup de 2023 y el año pasado se quedaron con la MLS después de varios años intentándolo sin éxito.

Lionel ha sido una parte fundamental del proyecto, pues convenció a otras estrellas de sumarse, como fue el caso de Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul.

Inter Miami se ha convertido en una de las franquicias más poderosas de la MLS, aun cuando su historia en el fútbol apenas se está empezando a escribir. De momento, la relación con Lionel Messi va hasta finales de 2028, pero la esperanza es extenderla por muchos años más, aun cuando el astro argentino ya se haya retirado del profesionalismo.

Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium Foto: Getty Images

Las estadísticas de Leo Messi

Esta temporada ya la arrancó con el pie derecho. En tres fechas disputadas ha marcado el mismo número de goles, el último de ellos este sábado en la victoria contra DC United (1-2) en condición de visitante.

Messi ha disputado todos los minutos en lo que va de temporada, muestra de su compromiso y las ganas que tiene de llegar en el mejor estado físico posible al Mundial 2026.

Argentina cuenta con él para la defensa del título, dura tarea que solo dos selecciones en la historia han logrado conseguir: Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).