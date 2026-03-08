Deportes

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Jorge Mas dio detalles sobre el nuevo contrato que renovaron en octubre del año pasado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de marzo de 2026, 1:53 p. m.
Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami
Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami Foto: Getty Images

Lionel Messi es el jugador más caro de la MLS, aún cuando su sueldo neto es de solo 12 millones de dólares. La diferencia con el resto está en las bonificaciones y acuerdos de imagen pactados en el momento en que decidió firmar con el Inter Miami.

El astro argentino firmó una renovación por tres años en octubre de 2025 y aumentó la cifra de sus ganancias para espantar las ofertas de Arabia Saudita.

Durante homenaje al equipo Inter Miami, Trump envió un duro mensaje a Irán y Cuba

Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, confesó cuál es la cifra que le pagan a Messi por cada año de contrato en Estados Unidos.

"Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año. Vale cada centavo en todos los aspectos", dijo en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Ciclismo

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

Deportes

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Deportes

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Ciclismo

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Deportes

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

Ciclismo

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Mundo

Durante homenaje al equipo Inter Miami, Trump envió un duro mensaje a Irán y Cuba

Deportes

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

Deportes

Suspenso por la Finalissima en Catar: comunicado de Uefa y Conmebol por el España vs. Argentina

Aunque ya no se encuentra en el mejor momento de su carrera, el rosarino asegura venta de camisetas, boleterías agotadas y una visibilidad a nivel mundial que casi ningún jugador puede ofrecer.

Su contrato está muy lejos de lo que gana Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, sin embargo, es una cifra récord para la historia de la MLS, muy por encima de otras figuras que pisaron suelo estadounidense como David Beckham, Thierry Henry, Pelé, Gareth Bale y los demás.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

En lo deportivo también ha sido un punto de quiebre para el Inter Miami. Con Messi a la cabeza, conquistaron su primer título en la Leagues Cup de 2023 y el año pasado se quedaron con la MLS después de varios años intentándolo sin éxito.

Lionel ha sido una parte fundamental del proyecto, pues convenció a otras estrellas de sumarse, como fue el caso de Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul.

Inter Miami se ha convertido en una de las franquicias más poderosas de la MLS, aun cuando su historia en el fútbol apenas se está empezando a escribir. De momento, la relación con Lionel Messi va hasta finales de 2028, pero la esperanza es extenderla por muchos años más, aun cuando el astro argentino ya se haya retirado del profesionalismo.

Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium
Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium Foto: Getty Images

Las estadísticas de Leo Messi

Esta temporada ya la arrancó con el pie derecho. En tres fechas disputadas ha marcado el mismo número de goles, el último de ellos este sábado en la victoria contra DC United (1-2) en condición de visitante.

Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Messi ha disputado todos los minutos en lo que va de temporada, muestra de su compromiso y las ganas que tiene de llegar en el mejor estado físico posible al Mundial 2026.

Argentina cuenta con él para la defensa del título, dura tarea que solo dos selecciones en la historia han logrado conseguir: Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Más de Deportes

Luis Díaz regresa a competir en Champions League tras superar la primera fase

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Nairo Quintana será la carta de Colombia para la Tirreno-Adriático 2026

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen gives a thumbs up during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Camilo Vargas se hizo sentir con penal atajado en Atlas de México

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora-Hansgrohe, en la París-Niza 2026

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Jean Pierre Arroyo recibió mensajes de apoyo tras lesionarse en el partido ante Mushuc Runa.

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Noticias Destacadas