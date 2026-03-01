Lionel Messi sorprende al mundo al confesar uno de sus mayores arrepentimientos: “Qué boludo”

Lionel Messi dio mucho de qué hablar después de que, en medio de una entrevista, confesara uno de los mayores arrepentimientos que ha tenido a lo largo de su vida.

Todo lo dijo durante un diálogo en el podcast Miro de Atrás, donde además aprovechó para enviarle un mensaje a sus hijos y dejarles en claro que no pueden cometer el mismo error que él en su juventud.

El número 10 afirmó que actualmente se arrepiente demasiado por no haber estudiado inglés cuando era mucho más pequeño y tenía el tiempo para ello. Hoy en día, según dijo, es algo muy importante para cualquier persona.

Lionel Messi durante el partido entre Inter de Miami y Atlético Nacional de Colombia. Foto: AFP

“Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar, el estar preparado. El no haber aprendido inglés de chico, he tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés y no lo hice y me arrepiento un montón”, dijo.

Incluso, el campeón del mundo fue más allá y sostuvo que esto lo ha llevado a vivir situaciones un poco incómodos en ciertos eventos, ya que allí se ve con personas de todo tipo, pero no puede entablar un diálogo por cuenta de no saber este segundo idioma.

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

“Vives situaciones de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una buena charla y te sientes medio ignorante y ahí dices: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, manifestó.

Pese a esto, remarcó que con el deporte, más específicamente con el fútbol, también ha aprendido educación y es una de las cosas que lo ha formado para convertirse en lo que es actualmente.

Por lo mismo, se siente muy afortunado y agradecido de todo lo que le ha quedado a lo largo de su carrera. “El fútbol es una forma de vivir y te enseña muchísimo, te da muchos valores muy fuertes, formas vínculos con gente que al final llevas para toda la vida”, comentó.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer todo y de llegar a lo máximo. En el camino tienes muchas experiencias y mucho aprendizaje también. El fútbol te educa de alguna manera”, complementó.

Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Por último, el astro argentino no dudó en enviarle un mensaje a sus hijos y confesar lo que les menciona de manera recurrente, ya que no quiere que ellos cometan este mismo error que tuvo él y del que hoy en día se arrepiente.

“A mis hijos les digo que aprovechen, tienen una situación diferente a la que yo tenía. Obviamente a mi nunca me faltó nada, mi viejo hizo todo para que pudiéramos estar bien y no nos faltara nada”, manifestó.

“Ellos ahora tienen otra posibilidad y tienen que aprovecharla, uno cuando es chico no se da cuenta de muchas cosas”, añadió.

Las palabras del jugador del Inter de Miami no tardaron en hacerse virales y le están dando la vuelta al mundo, por lo que muchos son los que han opinado acerca de esta confesión del futbolista.