Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Lionel Messi estuvo cerca de marcar su primer gol del año en el partido amistoso contra Atlético Nacional que tuvo más de 30 mil espectadores en la cancha. Es la segunda escala del club estadounidense es una gira por Sudamérica luego de su estadía por Perú ante Alianza Lima y antes de ir a Ecuador para verse las caras con Barcelona de Guayaquil e Independiente Del Valle.

A menos de cinco meses del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026, Lionel Messi necesita minutos en la MLS y sobre todo una gran pretemporada con el Inter Miami para no perder el ritmo de competencia y hacer valer su condición de capitán de la actual campeona del mundo. En Medellín encontró jerarquía y varios jugadores y exjugadores que pueden representar eso, como David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo y René Higuita.

El capitán de Argentina hizo vibrar a miles de fanáticos en el partido que Inter Miami ganó 2-1 ante Nacional. Antes de saltar a la cancha, donde fue titular, Lionel Messi tuvo un emotivo cruce con René Higuita, célebre arquero colombiano y popular en el mundo por aquella jugada que denominaron ‘El Escorpión’ en muchas partes del mundo.

Un encuentro muy especial 🤩 pic.twitter.com/TErrIgQVif — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2026

Con Higuita, Messi tuvo una especie de saque de honor, compartieron algunas palabras, hubo abrazos, sonrisas y un ‘escorpión’ que René intentó hacer. Al final, Messi no pudo pasar desapercibido la presencia de uno de los mejores arqueros de Colombia y un ‘loco’ que revolucionó el fútbol mundial.

Victoria del Inter Miami ante Nacional

La Pulga, de 38 años de edad, fue determinante para el empate con un tiro desde fuera del área que pegó en el palo y fue aprovechado en el rebote por el artillero uruguayo Luis Suárez.

هيغيتا يطبق تصديه الشهير 😂😂😂 pic.twitter.com/W3QE5DeHfL — Messi World (@M10GOAT) January 31, 2026

El canterano Elkin Rivero marcó un autogol para darle la victoria al Inter Miami al final del partido, al que los hinchas también asistieron con camisetas de la Albiceleste y del Barcelona de España. Juan Manuel Rengifo, jugador revelación en el 2025 en Colombia, había anotado el 1-0 tras lindo remate desde fuera del área.

Lionel Messi en el Amistoso Atlético Nacional vs. Inter de MIami. Foto: Colprensa

De esta manera, Messi, quien fue sustituido a los 75′, suma minutos en el inicio del año con miras a su primer partido en el Mundial 2026, el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Antes del inicio del encuentro, además de las locuras de René y su encuentro con Messi, el astro argentino compartió con niños e intercambió un abrazo con David Ospina. Siempre estuvo sonriente ante el cariño de los hinchas colombianos.