Atlético Nacional recibió a Inter Miami en un juego inédito e histórico para el fútbol colombiano. Se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el considerado ‘partido de la historia’, que tuvo presencia de más de 30.000 espectadores. El club colombiano fue anfitrión de la visita de Lionel Messi, los hinchas se han comportado a la altura y fue victoria para el club estadounidense.

Inter Miami también presentó a otras figuras en Medellín. Rodrigo de Paul en el medio y Luis Suárez como delantero hicieron acto de presencia y se ganaron las miradas ante miles de fanáticos que esperaron mucho tiempo para este momento de la historia. Tras la fiesta y la expectativa en la previa, el club de Estados Unidos ajustó sus líneas, sorprendió en el segundo tiempo y se quedó con la victoria en Medellín.

Además del marcador, tener a Lionel Messi en el césped, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, fue una completa realidad y la noticia de la noche. Hubo gran recibimiento por parte de los fanáticos cuando se dejó ver listo para el partido, que además dejaron a un lado el color de las camisetas y la rivalidad de Colombia con Argentina y las polémicas de las que Messi ha sido protagonista en varios momentos con la ‘Tricolor’.

Lionel Messi contra Nacional. Foto: Colprensa

Cabe recordar que Inter Miami fue a la ciudad de Medellín por la gira de pretemporada que adelanta en Sudamérica. Primero tuvo que pasar por Lima (Perú) donde cayó 3-0 en un partido que dejó a Paolo Guerrero como protagonista. Tomó revancha en Colombia y le ganó a Atlético Nacional con goles de Luis Suárez y autogol de Elkin Rivero. Juan Rengifo había anotado el 1-0 parcial.

Inter Miami remontó y amargó a Nacional

Juan Rengifo fue el protagonista del primer tiempo. Sobre el minuto 24, Atlético Nacional pudo finalizar con gol una gran jugada de ataque. Una larga rotación de pelota que desgastaba al Inter Miami en defensa tuvo su alegría final. Juan Rengifo quitó esa presión cuando recibió al borde del área y sacó un espectacular remate para abrir el marcador en el Atanasio. 1-0 de gran factura tras una virtud de media distancia, pero todo se fue al piso en la segunda parte.

Lionel Messi solamente estuvo 75 minutos en la cancha y la ovación fue más grande cuando abandonó la cancha, luego que el técnico Javier Mascherano decidiera que estuviera desde la titular y fue sustituido luego de aportar en el empate. Messi participó de la jugada de gol de Inter Miami, pero su remate pegó en el palo. Luis Suárez aprovechó el rebote y anotó el 1-1.

هدف أول لميامي بعد مجهود كبير من الأسطورة 🐐 pic.twitter.com/L8y16tkXEy — Messi World (@M10GOAT) January 31, 2026

Antes del pitazo final, un autogol de Rivero le cayó muy mal a Nacional y se firmó el 2-1 a favor del Inter Miami. Un segundo tiempo muy complicado para Atlético Nacional, que tuvo cambios muy drásticos en la titular y durante el juego, combinando varios canteranos con los experimentados.

En la segunda parte se le vio superado en las líneas de cancha y bajó la presión en el aquero canadiense Dayne St. Clair. Derrota que retumba en el FPC y analiza Millonarios pensando en el juego de Copa Sudamericana.