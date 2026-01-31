Deportes

Fueron por Messi, pero vieron a Rengifo: espectacular obra maestra para amargar al Inter Miami ante Nacional

Golazo del canterano de Atlético Nacional ante la mirada de Lionel Messi en el Atanasio Girardot.

William Horacio Perilla Gamboa

31 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Momento exacto del remate de Rengifo ante Inter Miami.
Momento exacto del remate de Rengifo ante Inter Miami. Foto: Pantallazo Win Sports.

Juan Manuel Rengifo se lleva las miradas cuando Lionel Messi era la figura de la tarde en Medellín. Más de 30 mil espectadores fueron por el astro argentino a Atlético Nacional vs. Inter Miami, pero terminaron viendo al canterano verdolaga que marcó un golazo en el considerado ‘partido de la historia’.

Inter de Miami, además de Messi, tiene la presencia desde el pitazo inicial de Rodrigo De Paul en el mediocampo y el uruguayo Luis Suárez como delantero. Locura total en la capital de Antioquia por la visita de uno de los mejores jugadores de la historia y sus amigos ante Atlético Nacional, que salió en el ataque con Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento y Juan Manuel Rengifo.

Apenas en el primer tiempo, sobre el minuto 24, Atlético Nacional pudo finalizar con gol una gran jugada de ataque. Una larga rotación de pelota que desgastaba al Inter Miami en defensa tuvo su alegría final. Juan Rengifo quitó esa presión cuando recibió al borde del área y sacó un espectacular remate para abrir el marcador en el Atanasio. 1-0 de gran factura tras una virtud de media distancia.

Los hinchas en el Atanasio Girardot enloquecieron por el lindo remate de Rengifo ante la pálida mirada de Messi en la cancha. Andrés Felipe Román pudo dominar muy bien un pase largo desde el interior para habilitar a Juan Manuel, quien se perfiló y sacó el remate al palo más lejano del arquero. Golazo para que Nacional se acerque a la victoria.

Rengifo es la joya de la cantera de Nacional

Juan Manuel Rengifo fue considerado una revelación en la temporada 2025 y ahora es la joya de las canteras verdolagas. El técnico Diego Arias lo colocó en la nómina titular ante Inter Miami para seguir explorando sus capacidades en un 2026 que parece será decisivo para su carrera deportiva.

Lionel Messi en Colombia
Lionel Messi con Juan Rengifo. Foto: AFP

Antes de comenzar el segundo tiempo, Rengifo compartió unas palabras con Messi que seguramente le sientan muy bien para su carrera deportiva. En días pasados, jugadores como Royer Caicedo y Juan José Arias fueron vendidos al exterior siendo canteranos de Nacional. No tendrá que esperar mucho tiempo para que Juan Manuel pueda dar el salto al exterior por valores multimillonarios que caerán muy bien en el club que lo formó.

Muchos hinchas de Medellín, Colombia y el exterior fueron por Messi al Atanasio Girardot, pero también se llevan muchas sorpresas con este mago que comienza a ser titular en Nacional.

