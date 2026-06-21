SUV de tamaño completo o compacta: diferencias, ventajas y recomendaciones de expertos

En Colombia, varios de los ciudadanos que piensan en comprar un vehículo nuevo tienen en cuenta varios elementos previos a tomar una decisión, ya sea por escoger una unidad que sea la más accesible y económica posible o incluso que tenga sistemas tradicionales o eléctricos.

¿Vale la pena comprar un carro alto? Estas son sus ventajas en calles y terrenos difíciles

Pero algo en lo que la mayoría no duda en absoluto es en el tipo de vehículo, ya que para muchos, tiene que ser sí o sí un carro SUV.

De acuerdo con el boletín más reciente de Fenalco y ANDI, esta clase de vehículo registró un total de 77.420 unidades matriculadas entre los meses de enero y mayo del 2026, siendo exponencialmente la que más ha vendido en Colombia.

El tipo de vehículo más cercano a la SUV son los automóviles, que hasta la fecha han matriculado solamente 28.551 vehículos. Es decir, existe una brecha de 48.869 unidades entre las dos primeras clases de coches que prefieren los ciudadanos del país.

No obstante, este tipo de carro es presentado de dos maneras distintas: La SUV de tamaño completo y la SUV compacta. Tener dos opciones deriva en que muchas personas se encuentren algo dudosas, ya que no pueden determinar cuál de estas es la mejor.

Varios expertos han mencionado que la decisión deriva de ciertos factores, entre ellos el uso diario que el conductor le vaya a dar al vehículo, el promedio de personas adentro del carro, el espacio vial en donde va a recorrer, el estilo de conducción y el nivel de seguridad que desee el comprador.

Antes de comprar un SUV, es importante analizar factores como el uso diario, el número de pasajeros y el tipo de trayectos que realizará. Foto: 123RF

Diferencias entre un SUV completo y uno compacto

De acuerdo con Los Coches, existen varias diferencias entre estas dos clases de vehículos, como lo son el tamaño, la altura de manejo, la distancia entre ejes, la motorización, entre otras cosas.

Refiriéndose al tamaño, aquellos SUV completos son, desde luego, más grandes que los compactos, ofreciendo una capacidad de asientos mayor. Aunque, las características de sus carrocerías se mantienen prácticamente similares.

En cuanto a las opciones de transmisiones, la mayor parte de las unidades de SUV completos ofrecen una opción de 4x4, junto con el tren motriz de tracción delantera (FWD) o tracción trasera (RWD), ya que muchas de las unidades que son compradas por consumidores son pensadas para usos todoterreno.

En el caso de los SUV compactos, usualmente son de tracción delantera, en donde en ocasiones tienen una opción del sistema AWD (All Wheel Drive), para adquirir mayor adherencia y control en los terrenos mojados.

Los modelos compactos suelen ofrecer un menor consumo de combustible, mientras que los SUV completos priorizan la capacidad y el desempeño en carretera. Foto: Camilo Castro Cetina / Semana

Otra diferencia notable es el nivel de eficiencia que estos vehículos tienen en el combustible; los SUV completos, al ser modelos sumamente grandes, tendrán eventualmente mayor consumo de combustible, mientras que los SUV compactos tendrán un mejor kilometraje, excepto en ocasiones, ya que estos hechos dependen del motor del carro, al igual que sus componentes, materiales y el estilo de conducción.

Este último también importa en la diferencia de ambos modelos, ya que un SUV compacto, al ser de menor longitud, tiene una postura mucho más amplia, además de una buena distribución de espacio dentro de la cabina, lo que le permite maniobrar por la ciudad o carreteras de una forma mucho más fácil.

Por otro lado, las SUV de tamaño completo tienen un volante mucho más rígido, incluso si tiene alguna asistencia hidráulica o eléctrica, exigiendo un mayor esfuerzo al realizar una maniobra. Eso sí, es mucho más cómoda en carreteras y la dirección rígida ayuda a la estabilidad cuando el vehículo conduce a altas velocidades.

¿Cuál es la mejor opción?

De acuerdo con Los Coches, escoger entre uno de estos tipos varía en la preferencia del conductor, en donde él o ella busca un diferencial en tamaño, capacidad para pasajeros y de baúl, al igual que la comodidad al manejar u otros factores.

Los coches compactos sirven para recorridos usualmente urbanos y para conductores que solamente los utilizan para ellos mismos y no para una familia.

En cambio, los modelos completos sí están pensados para aquellas personas que tienen muchas personas en su hogar, por lo que es más recomendable comprar estos.