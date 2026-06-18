Caja CVT en carros: ventajas, fallas comunes y lo que debe saber antes de elegir una

Una de las tecnologías que más se implementa en distintas marcas de vehículos son las transmisiones CVT, o conocidas en español como transmisiones continuamente variables.

La razón de ello es que este elemento ofrece múltiples beneficios al momento de conducir un vehículo; no obstante, también tiene una serie de fallas comunes que hacen dudar a varios conductores sobre si es bueno conseguirla.

Principales beneficios de una caja CVT

De acuerdo con Subaru, el CVT es un sistema automático que ayuda a que el conductor del coche no necesite hacer los cambios de forma manual, ofreciéndole un espacio mucho más cómodo y sin que necesite esforzarse más de lo común al manejar.

Asimismo, el sistema permite un ahorro en el consumo del combustible, ya que este está diseñado con componentes mucho más compactos y livianos que los tradicionales, lo que permite que el carro consiga una mayor fuerza sin gastar energía adicional.

Dentro de las principales ventajas que tiene conseguir una caja CVT en el carro son:

Bajos costos , ya que se utiliza menos componentes que una caja manual o automática.

, ya que se utiliza menos componentes que una caja manual o automática. Genera una mejor aceleración y un menor gasto de combustible al mantener la potencia y el torque del auto en óptimas condiciones

al mantener la potencia y el torque del auto en óptimas condiciones Disminución de emisiones contaminantes , ya que utilizar una caja CVT ayuda a generar una menor cantidad de gases tóxicos.

, ya que utilizar una caja CVT ayuda a generar una menor cantidad de gases tóxicos. Una mejor eficiencia, ya que, por medio de la superposición de las válvulas, permiten que los carros que tengan este sistema sean entre un 10% y 20% más eficientes.

Fallas comunes en un CVT

Aunque la caja CVT permite traer varias ventajas a los conductores si aplican este sistema, también es cierto que presenta sus falencias tras el pasar del tiempo que muchos conductores desconocen.

Según Belton Transmission, el CVT puede comenzar a presentar varios problemas, sobre todo si se omiten los intervalos de servicio recomendados por expertos o incluso si se utiliza el fluido incorrecto. Aun así, existen varias formas de detectar una señal de alerta para evitar una costosa operación.

Una de ellas es una aceleración lenta en el carro, en donde este se puede tardar más de lo normal en reaccionar o al estar presionando el acelerador. Esto se presenta porque la correa o cadena interna no está transmitiendo de manera correcta la fuerza del motor.

Detectar a tiempo problemas en una transmisión CVT puede evitar daños mayores y costosas reparaciones en el vehículo. Foto: Mitsubishi Motors - API

En caso de que persista el problema, significa que el vehículo poco a poco pierde su capacidad de acelerar.

Otra falla es la de ruidos extraños, ya que un sistema de CVT tiene que funcionar de manera silenciosa, por lo que si comienzan a sonar ruidos como zumbidos, quejidos o golpes, quiere decir que hay desgastes en piezas internas del carro.

Finalmente, el sobrecalentamiento de la transmisión es otra falla que se presenta y que puede empeorar si no se trata a tiempo. Las cajas CVT dependen exclusivamente del aceite especializado que se encarga de lubricar sus componentes y controlar la temperatura. Si el vehículo es exigido bastante, comienza a aumentar el calor dentro de la transmisión y provoca el deterioro de varias piezas clave que conllevan a reparaciones costosas.