Los grupos de motos son algo usual de ver en las carreteras, donde cientos de moteros se unen para realizar un plan único en las vías que conectan el país. La mayoría de estos clubes se destacan por tener una serie de accesorios que los distinguen de los demás.

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Algunos pueden ser una serie de parches o escudos, otros una chaqueta de cuero que tiene el diseño del club o incluso pines y medallas.

Pero algo que los ciudadanos han notado es que hay cientos de motociclistas que llevan en el manillar de sus vehículos un pañuelo azul.

Para muchas personas, el observar este accesorio genera una especie de curiosidad al no saber con exactitud de qué trata o a qué se refiere mantener este paño en la moto; sin embargo, miembros y motociclistas han expresado lo que significa este hábito que poco a poco van consiguiendo otros pilotos.

El significado de un pañuelo azul en una motocicleta

De acuerdo con la creadora de contenido en motociclismo, Aripakita, existe una razón muy clara por la que varios motociclistas utilizan pañuelos azules en sus vehículos.

Al realizar una serie de preguntas a los pilotos, ellos comentaron que la razón se debe principalmente a conocer nuevas personas en su círculo social.

Es decir, forman parte de un grupo tanto nacional como internacional en el que motociclistas de varios países comparten sus experiencias y conocen nuevos pilotos amantes de estos vehículos.

Cada una de las personas que utiliza un pañuelo azul forma parte de un grupo de WhatsApp en donde podrán conocer más sobre la gente que transita por las carreteras en una motocicleta.

“Todos los que estemos ahí vamos a traer un pañuelo azul para conocernos y hacer más amigos y amistades. Ya me topé con algunos en carretera y también conocí a varios aquí. Me puse el pañuelo para que la gente lo viera y pudiera identificar fácilmente al equipo azul“, comentó uno de los motociclistas

Otros colores de pañuelo que utilizan los motociclistas y su propósito

Aunque se observan pañuelos azules en las motos, también existen otros de estos accesorios que tienen un color y función distinta. Uno de ellos son los pañuelos amarillos.

Este paño, que también es colocado en el manillar de la motocicleta, presenta un mensaje claro y urgente a cualquiera de los peatones que cruce por la zona. Según Ok Motor, el trapo indica una señal de auxilio, la cual es sumamente utilizada en las carreteras europeas.

Por medio de esta, los conductores pueden avisar previamente si su vehículo ha mostrado un fallo o avería mecánica, o incluso si el piloto presentó alguna lesión y no puede continuar con el recorrido.