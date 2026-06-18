Más de 1.500 motociclistas podrían perder su licencia de conducción por 6 meses en Bogotá: autoridades iniciaron el proceso

La Secretaría de Movilidad informó que abrió procesos de investigación a 1.559 conductores de Bogotá por casos de reincidencia. Los afectados podrían ver cancelada su licencia por 6 meses o hasta por un año.

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Este proceso se suma a otras 5.906 investigaciones a motociclistas que está llevando a cabo la autoridad de tránsito. Las pesquisas se han enfocado en los infractores reincidentes que han incumplido de forma reiterada las normas de tránsito.

“Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción”, indicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La suspensión de la licencia es una medida que se aplica a los conductores que cometen más de una infracción durante seis meses. Según la normativa del país, este tipo de comportamientos configuran la reincidencia.

En lo que va de 2026 ya se han suspendido más de 529 licencias a motociclistas debido a acciones repetitivas que afectan la seguridad vial por parte de motociclistas. En caso de reincidir nuevamente, la cancelación temporal del documento puede extenderse a un año o más.

“Estas infracciones representan un riesgo para peatones, ciclistas y los mismos motociclistas. Por eso, actuamos con mayor contundencia frente a quienes convierten el incumplimiento en una conducta recurrente”, agregó la secretaria.

Más de 500 motociclistas ya han perdido su licencia temporalmente este año. Foto: Getty Images

Las infracciones más cometidas

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, las conductas de los motociclistas que afectan la seguridad de otros actores viales son la invasión de andenes, ciclorrutas, espacios peatonales o zonas prohibidas.

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La infracción más cometida según datos de la entidad es la C24, por la que se han impuesto 28.298 comparendos entre enero y mayo de 2026. Esta falta se refiere a no usar casco, no utilizar las luces o direccionales, transitar sobre aceras, superar el límite de velocidad, entre otras.

La segunda fracción más cometida por los motociclistas en Bogotá es circular sin contar con la revisión tecno-mecánica. Por esta transgresión, se han impuesto 13.489 multas este año.

Le siguen conducir sin contar con licencia de conducción (12.782), estacionar en sitios prohibidos (9.420), y transitar por lugares restringidos o en horarios no autorizados (8.311).