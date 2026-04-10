La más vendida del mundo: así es la SUV de rango extendido de Nissan

En un contexto en el que las conversaciones sobre energías limpias, eficiencia y movilidad eléctrica ganan cada vez más relevancia, Nissan presenta una solución pensada para la realidad de los conductores colombianos: la X-Trail e-POWER, una SUV de rango extendido que redefine lo que significa conducir de forma sostenible sin depender de enchufes ni infraestructura externa.

Con más de 1,5 millones de unidades producidas a nivel global, la Nissan X-Trail e-POWER se consolida como la SUV de rango extendido más vendida del mundo. En Colombia ha demostrado ser más que una tendencia tecnológica, es una respuesta funcional a las necesidades locales, capaz de recorrer más de 1.500 kilómetros –por ejemplo, ida y vuelta Bogotá-Santa Marta– con una sola ‘tanqueada’.

A diferencia de los híbridos convencionales, el sistema e-POWER impulsa las ruedas únicamente con motores eléctricos. Un generador a gasolina recarga la batería, eliminando la necesidad de cargadores externos y ofreciendo una conducción silenciosa, fluida y con torque inmediato.

“Nos encontramos en un momento clave de transición energética y la e-POWER es una alternativa ideal para quienes buscan eficiencia sin complicaciones. Ofrece todos los beneficios de un vehículo eléctrico sin las barreras que todavía existen en términos de infraestructura en Colombia”, aseguró Carlos Felipe Caicedo, gerente general de Nissan.

El sistema e-POWER impulsa las ruedas únicamente con motores eléctricos. Foto: Nissan

Entre sus principales atributos se destacan tecnologías como el e-PEDAL Step (acelerar, desacelerar y regenerar energía con un solo pedal), el sistema de tracción inteligente e-4ORCE, el asistente de frenado de emergencia inteligente y el monitor de visión periférica. Todo esto hace que la X-Trail e-POWER no solo sea eficiente, sino también segura y potente.

Además, su tecnología permite reducir emisiones hasta 60 por ciento comparado con vehículos de combustión tradicional, sumado a beneficios tributarios como la exención de pico y placa y descuentos en impuestos.

Nissan entiende que la sostenibilidad no es una meta futura, sino un compromiso actual. Con X-Trail e-POWER, la compañía refuerza su apuesta por soluciones tecnológicas adaptadas a la región: vehículos con innovación real, accesible y alineada con las expectativas del consumidor moderno. La movilidad inteligente ya no es una promesa, es una decisión de negocio y de futuro.

*Contenido elaborado con el apoyo de Nissan.