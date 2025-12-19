Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

Nissan y Nissan Motorsports exhibirán una amplia gama de innovaciones y personalización en el próximo Salón del Automóvil de Tokio 2026, que tendrá lugar del 9 al 11 de enero en Makuhari Messe.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

El renovado Fairlady Z, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para el verano de 2026. Foto: Nissan API

Durante la feria, la firma japonesa presentará un prototipo especial de NISMO y develará varias sorpresas que incluyen vehículos de próxima aparición, autos personalizados y más.

Las sorpresas de Nissan para Tokio 2026

El prototipo NISMO

Este es el mejor secreto de la compañía y debutará en el salón. Aunque la prensa local ha intentado anticiparse, el hermetismo de Nissan ha sido el máximo y solo se podrán conocer más detalles durante la conferencia de prensa programada para el 9 de enero en Tokio.

Fairlady Z

El renovado Fairlady Z, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para el verano de 2026, presentará un nuevo diseño que busca aumentar el rendimiento aerodinámico.

Para mayor emoción y rendimiento al volante, se ofrecerá el NISMO MT, una nueva opción del Z NISMO con transmisión manual, para los los pilotos que van detrás de una experiencia de conducción superior.

La X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay

Basada en la edición Rock Creek de la X-Trail y con el ADN de equipo resistente del modelo llega la X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay, la cual fue diseñada para adaptarse perfectamente a la naturaleza.

Lo que se ha conocido es que viene equipada con un exterior e interior resistentes y personalizados, asientos impermeables y atractivos paquetes de accesorios para actividades al aire libre, ideales para excursiones de camping.

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

Basada en la edición Rock Creek de la X-Trail y con el ADN de equipo resistente del modelo, la X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay. Foto: Nissan API

Nissan Leaf Autech

El nuevo Leaf se une a la línea de modelos Autech con un exterior deportivo pero lujoso y materiales interiores con un toque artesanal que transforma el espacio de la cabina.

March de Matchy

Se exhibirá un Nissan March especial adquirido por Masahiko “Matchy” Kondo, director del equipo Kondo Racing. Apodado “Marcha de Matchy”, el auto fue restaurado por estudiantes de Nissan Automobile College y presenta un exterior renovado y transmisión manual.

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón

Se exhibirá un Nissan March especial adquirido por Masahiko “Matchy” Kondo, director del equipo Kondo Racing. Foto: Nissan API

Motul Autech GT-R (temporada 2016 de Super GT).

Exhibido en honor a la retirada de Tsugio Matsuda de la competición de SUPER GT después de la temporada 2025, el Motul Autech GT‑R hace una aparición especial en el stand de Nissan.

Durante la temporada 2016 de Super GT, Tsugio Matsuda y Ronnie Quintarelli ganaron las dos primeras carreras de la categoría GT500 en Okayama y Fuji, logrando victorias consecutivas