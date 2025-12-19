Vehículos

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

La firma japonesa será una de las locales en el eento que se llevará durante los primeros días de 2026.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

19 de diciembre de 2025, 7:23 p. m.
El prototipo NISMO debutará en el salón. Se revelarán más detalles durante la conferencia de prensa de Nissan el 9 de enero.
El prototipo NISMO debutará en el salón. Se revelarán más detalles durante la conferencia de prensa de Nissan el 9 de enero. Foto: Nissan API

Nissan y Nissan Motorsports exhibirán una amplia gama de innovaciones y personalización en el próximo Salón del Automóvil de Tokio 2026, que tendrá lugar del 9 al 11 de enero en Makuhari Messe.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras
Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio
El renovado Fairlady Z, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para el verano de 2026. Foto: Nissan API

Durante la feria, la firma japonesa presentará un prototipo especial de NISMO y develará varias sorpresas que incluyen vehículos de próxima aparición, autos personalizados y más.

Las sorpresas de Nissan para Tokio 2026

El prototipo NISMO

Este es el mejor secreto de la compañía y debutará en el salón. Aunque la prensa local ha intentado anticiparse, el hermetismo de Nissan ha sido el máximo y solo se podrán conocer más detalles durante la conferencia de prensa programada para el 9 de enero en Tokio.

Fairlady Z

El renovado Fairlady Z, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para el verano de 2026, presentará un nuevo diseño que busca aumentar el rendimiento aerodinámico.

Vehículos

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

Vehículos

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Vehículos

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

Vehículos

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

Vehículos

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Vehículos

Movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: siniestros en la Autopista Norte y camión varado en la avenida Centenario

Vehículos

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón

Vehículos

El dato clave sobre los carros híbridos que pocos conocen: en esto se debe fijar si va a comprar uno

Vehículos

Producción de vehículos europeos caerá un 2 % en 2025: estos son los países más afectados y las perspectivas para 2026

Vehículos

Europa avanza para desmontar prohibición de carros a gasolina a partir de 2035: Bruselas lanzó nueva propuesta

Para mayor emoción y rendimiento al volante, se ofrecerá el NISMO MT, una nueva opción del Z NISMO con transmisión manual, para los los pilotos que van detrás de una experiencia de conducción superior.

La X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay

Basada en la edición Rock Creek de la X-Trail y con el ADN de equipo resistente del modelo llega la X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay, la cual fue diseñada para adaptarse perfectamente a la naturaleza.

Lo que se ha conocido es que viene equipada con un exterior e interior resistentes y personalizados, asientos impermeables y atractivos paquetes de accesorios para actividades al aire libre, ideales para excursiones de camping.

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio
Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio
Basada en la edición Rock Creek de la X-Trail y con el ADN de equipo resistente del modelo, la X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay. Foto: Nissan API

Nissan Leaf Autech

El nuevo Leaf se une a la línea de modelos Autech con un exterior deportivo pero lujoso y materiales interiores con un toque artesanal que transforma el espacio de la cabina.

March de Matchy

Se exhibirá un Nissan March especial adquirido por Masahiko “Matchy” Kondo, director del equipo Kondo Racing. Apodado “Marcha de Matchy”, el auto fue restaurado por estudiantes de Nissan Automobile College y presenta un exterior renovado y transmisión manual.

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón
Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio
Se exhibirá un Nissan March especial adquirido por Masahiko “Matchy” Kondo, director del equipo Kondo Racing. Foto: Nissan API

Motul Autech GT-R (temporada 2016 de Super GT).

Exhibido en honor a la retirada de Tsugio Matsuda de la competición de SUPER GT después de la temporada 2025, el Motul Autech GT‑R hace una aparición especial en el stand de Nissan.

Durante la temporada 2016 de Super GT, Tsugio Matsuda y Ronnie Quintarelli ganaron las dos primeras carreras de la categoría GT500 en Okayama y Fuji, logrando victorias consecutivas

Mas de Vehículos

Nissan presentó los autos que tendrá en el salón del automóvil de tokio

Nissan reveló las sorpresas que tendrá en el Salón del Automóvil de Tokio: hay actualización de autos que se venden en Colombia

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

El Código Nacional de Tránsito establece que la luz amarilla es advertencia para detenerse, no un permiso para avanzar.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

La actualización de la nueva Kia Sportage obtuvo 5 estrellas

Kia Sportage y Suzuki Baleno, los últimos modelos evaluados por Latin NCAP en 2025 antes de actualizar el protocolo: ¿cómo les fue?

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Levantan pico y placa en Medellín para fin de año: Alcaldía explicó cuándo deja de operar y día en que regresa; hay multas

Bloqueos en Cali: participantes protestan contra operativos de movilidad y fotomultas.

Movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: siniestros en la Autopista Norte y camión varado en la avenida Centenario

Toyota presentó la sexta generación de la RAV 4

Así luce la sexta generación de la Toyota RAV 4; estas son las novedades presentadas en Japón

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.

El 100% de las motos más vendidas en Colombia ya incorporan tecnologías de frenado avanzadas

La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación para este viernes 6 de junio de 2025.

Rota pico y placa en Cali este viernes, 19 de diciembre; verifique si puede sacar su carro

Noticias Destacadas