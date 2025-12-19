Vehículos

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo y por qué es considerada una de las infracciones más caras

En promedio, en Bogotá se colocan 15 comparendos diarios por pasarse semáforos en rojo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

19 de diciembre de 2025, 5:57 p. m.
El Código Nacional de Tránsito establece que la luz amarilla es advertencia para detenerse, no un permiso para avanzar. La luz roja indica detención.

A la hora de movilizarse por cualquier carretera del país es necesario conocer y acatar las diferentes señales de tránsito con el fin de garantizar la seguridad de todos los actores que comparten las vías.

Las señales se hicieron para cumplirlas
El semáforo en rojo es equivalente a una señal de Pare y viceversa.

Si bien, hay unas que cumplen un rol informativo y que ignorarlas no tiene ningún efecto, hay otras que son de obligatorio respeto, pues de pasarlas por alto se podría causar un accidente con graves consecuencias.

Cuánto le vale pasarse un semáforo en rojo

Una de esas señales, que también tiene un significado universal, es el semáforo, el cual, además de ayudar a regular el tráfico, permite mantener a salvo a los millones de personas que a diario se movilizan por cualquier carretera en el mundo.

En Bogotá, por ejemplo, durante 2025 se han impuesto cerca de cinco mil comparendos a conductores que no respetaron la luz roja, amarilla o la señal de ‘Pare’, claves para la seguridad vial.

Esta infracción, considerada una de las más graves del Código de Tránsito, tiene una sanción que supera el millón de pesos.

En algunos puntos metaforizados de Cali, se puede observar como los nuevos semáforos inteligentes instados por la anterior administración municipal, no funcionan, pero sí funcionan los viejos que deberían haber sido desinstalados. 26 de agosto de 2024.
Los semáforos deben cumplir con ciertas medidas y características para que puedan prestar su función de forma correcta.

Precauciones en temporada navideña

En medio de los afanes de diciembre, expertos recomiendan extremar la precaución para evitar multas y, sobre todo, prevenir accidentes causados por la imprudencia de no respetar el semáforo o la señal de ‘Pare’.

En Bogotá, cada día se imponen en promedio 18 multas a conductores que ignoran un semáforo en rojo. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2025 se registraron 4.795 comparendos por esta conducta.

De igual forma, se ha podido establecer que quienes más cometen dicha infracción son los motociclistas, con un 52 % de participación, seguido de los automóviles (43 %), buses, busetas o microbuses (3 %).

La tendencia refleja un comportamiento recurrente entre motociclistas, quienes enfrentan más riesgos debido a maniobras rápidas y la presión por el tráfico.

Las zonas de la capital donde más se concentra el mayor número de comparendos por esta conducta son cinco, lideradas por Kennedy (16 %), seguida por Ciudad Bolívar (14 %), Puente Aranda (12 %), Chapinero (7 %) y Los Mártires (6 %).

Kennedy y Ciudad Bolívar, por su volumen de tráfico y la presencia de vías de alta circulación, continúan liderando las estadísticas de este tipo de infracción.

En Cali, las cámaras de fotodetección registran vehículos que cruzan semáforos en amarillo o rojo, según la Secretaría de Movilidad.
Los semáforos son señales de tránsito universales, lo cual quiere decir que en cualquier parte del mundo tienen el mismo significado.

En cuanto a la multa por pasarse un semáforo en rojo esta está catalogada como una de las más altas del país. En 2025, la sanción económica para la infracción D04 es de $1.207.762, equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Además del impacto económico, los expertos advierten que esta conducta está asociada a accidentes graves por exceso de velocidad y fallas en la atención a las señales.

