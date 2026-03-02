¿Qué significa la señal de tránsito SP-27 y qué pasa si la ignora? Conductores la confunden con algo que no tiene nada que ver

En las carreteras colombianas, existen cientos de señales que buscan guiar, advertir y proteger a todos los actores viales. Sin embargo, hay una que provoca dudas y genera confusión entre los conductores, sin importar que sean novatos o experimentados.

A menudo, los conductores confunden la señal con terreno resbaladizo. Foto: Getty Images

Se trata de la señal de tránsito SP-27 que, a pesar de ser frecuente en rutas nacionales y secundarias, tiene un significado que suele ser malinterpretado, lo que puede generar accidentes o maniobras riesgosas en tramos de descenso.

La SP-27 es parte del grupo de señales preventivas que integra el Manual de Señalización Vial oficial del país, adoptado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Estas señales tienen el propósito de advertir sobre peligros o condiciones específicas de la vía, y se distinguen por su forma de rombo con fondo amarillo y símbolo negro.

¿Qué significa la señal SP-27?

Contrario a lo que muchos conductores creen, la SP-27 no indica pavimento resbaladizo, ni es una señal meramente informativa sin impacto real en la seguridad vial. Su significado técnico es “pendiente fuerte de descenso” o advertencia de descenso peligroso de la carretera.

Esta interpretación está claramente estipulada en manuales de señalización: la señal se utiliza para alertar al conductor sobre la proximidad de un tramo con una pendiente pronunciada hacia abajo que, si se aborda sin la debida precaución, puede aumentar la velocidad del vehículo de manera inesperada y comprometer la estabilidad.

“Esta señal se debe utilizar para advertir a los actores viales de la proximidad de una pendiente fuerte de descenso, indicando en ella, en números enteros, el porcentaje de dicha pendiente. Puede complementarse con una placa adosada a la parte inferior de la señal que contenga en números enteros la longitud del tramo en pendiente, por ejemplo 4 km. En el evento de presentarse un descenso prolongado, estas señales deben repetirse cada tres (3) kilómetros, aproximadamente”, dice el manual ya mencionado.

Ignorar la señal SP-27 puede provocar accidentes. Foto: Alejandro Acosta

¿Por qué tantos conductores la confunden?

Una de las razones principales es su diseño visual y la falta de educación vial práctica pues, en ocasiones, se ha difundido información falsa que señala que se trata de una advertencia sobre “pavimento resbaladizo”, lo cual no es correcto según las definiciones técnicas del manual oficial.

¿Dónde aparece esta señal?

La SP-27 suele ubicarse antes de descensos largos o pronunciados, como en carreteras que atraviesan la Cordillera Oriental, Central o Occidental, así como en zonas rurales con pendientes continuas.

En algunos casos, también puede colocarse antes de curvas cerradas donde la velocidad acumulada podría poner en riesgo la estabilidad del vehículo.

La importancia de esta señal radica en que para un conductor, el reconocimiento y la respuesta adecuada ante la SP-27 pueden marcar la diferencia entre llegar seguro o enfrentar un siniestro vial.

Las pendientes pueden hacer que un vehículo gane velocidad de forma inesperada, lo que exige técnicas precisas de conducción, como:

Reducir la velocidad antes de iniciar el descenso.

Incrementar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

Utilizar el freno de motor para controlar la velocidad sin sobrecalentar los frenos.

Esta señal les avisa a los conductores de la llegada de una pendiente para que tomen precauciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

El freno de motor, por ejemplo, es una técnica mecánica que permite disminuir la velocidad de un automóvil usando la resistencia interna del motor en lugar de frenar constantemente, lo cual es especialmente útil en descensos prolongados para evitar el sobrecalentamiento de los sistemas de freno y posibles fallas.

En contraste, ignorar la señal SP-27 puede tener consecuencias serias. Al no anticipar la pendiente, los conductores pueden: