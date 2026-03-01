Las motos más vendidas en febrero de 2026: el negocio sigue ‘viento en popa’ y ya supera cifras de 2025

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de febrero de 2026.

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de febrero Foto: El País

Según los datos obtenidos del RUNT, en este último mes se registraron 109.606 motocicletas nuevas en Colombia, lo que significó un aumento del 36,06 % frente al mismo mes de 2025.

De igual forma, al comparar con enero pasado, el registro de motocicletas nuevas en el país muestra un crecimiento de 14,53 %.

En el acumulado, la industria de motocicletas en Colombia crece un 33,27 %, lo que sigue animando al sector teniendo en cuenta que en 2025 se superó el millón de unidades matriculadas.

En cuanto a marcas, Bajaj, Honda y Suzuki fueron las firmas de motocicletas que registraron más ventas durante febrero de 2026. La participación del mercado fue liderada por Bajaj con un 17,16 %.

Al hablar de los departamentos donde más se han matriculado motos, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de febrero, con municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito donde la motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas.

Cabe señalar que la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 47,74 %, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (26,60 %).

Bajaj, Honda y Suzuki fueron las firmas de motocicletas que registraron más ventas durante febrero de 2026. Foto: 123rf

Las marcas de motos más vendidas en febrero de 2026

BAJAJ: 18.803 unidades. HONDA: 16.483. SUZUKI: 15.567. AKT: 15.399. YAMAHA: 14.701. HERO: 8.904. TVS: 8.340. VICTORY: 5.622. BERA: 1.102. SYM: 737. FRATELLI: 708. ROYAL ENFIELD: 688. VENTO: 641. KYMCO: 590. KTM: 509. OTRAS: 812.

Las motos más vendidas en febrero de 2026

Los 10 modelos de motocicletas más vendidos en el país durante febrero de 2026 representaron el 34,11 % del total comercializado en el periodo.

El 100 % de estas motocicletas incorpora sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, lo que evidencia el compromiso de la industria con elevar los estándares de seguridad vial en Colombia.

Las motos con cilindraje inferior a 125cc son las más vendidas. Foto: Getty Images