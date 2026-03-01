Vehículos

Las motos más vendidas en febrero de 2026: el negocio sigue 'viento en popa' y ya supera cifras de 2025

El negocio de motocicletas sigue repuntando superando las cifras logradas en los primeros meses del año anterior.

1 de marzo de 2026, 12:26 p. m.
En febrero de 2026 se registraron 109.606 motocicletas nuevas en Colombia.
En febrero de 2026 se registraron 109.606 motocicletas nuevas en Colombia.

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de febrero de 2026.

Foto: 123RF/ El País
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de febrero

Según los datos obtenidos del RUNT, en este último mes se registraron 109.606 motocicletas nuevas en Colombia, lo que significó un aumento del 36,06 % frente al mismo mes de 2025.

De igual forma, al comparar con enero pasado, el registro de motocicletas nuevas en el país muestra un crecimiento de 14,53 %.

En el acumulado, la industria de motocicletas en Colombia crece un 33,27 %, lo que sigue animando al sector teniendo en cuenta que en 2025 se superó el millón de unidades matriculadas.

En cuanto a marcas, Bajaj, Honda y Suzuki fueron las firmas de motocicletas que registraron más ventas durante febrero de 2026. La participación del mercado fue liderada por Bajaj con un 17,16 %.

Al hablar de los departamentos donde más se han matriculado motos, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de febrero, con municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito donde la motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas.

Cabe señalar que la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101 CC y 125 CC, con un 47,74 %, seguida por el segmento entre los 151 CC y 200 CC (26,60 %).

Foto: 123rf
Bajaj, Honda y Suzuki fueron las firmas de motocicletas que registraron más ventas durante febrero de 2026.

Las marcas de motos más vendidas en febrero de 2026

  1. BAJAJ: 18.803 unidades.
  2. HONDA: 16.483.
  3. SUZUKI: 15.567.
  4. AKT: 15.399.
  5. YAMAHA: 14.701.
  6. HERO: 8.904.
  7. TVS: 8.340.
  8. VICTORY: 5.622.
  9. BERA: 1.102.
  10. SYM: 737.
  11. FRATELLI: 708.
  12. ROYAL ENFIELD: 688.
  13. VENTO: 641.
  14. KYMCO: 590.
  15. KTM: 509.
  16. OTRAS: 812.

Las motos más vendidas en febrero de 2026

Los 10 modelos de motocicletas más vendidos en el país durante febrero de 2026 representaron el 34,11 % del total comercializado en el periodo.

El 100 % de estas motocicletas incorpora sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, lo que evidencia el compromiso de la industria con elevar los estándares de seguridad vial en Colombia.

Foto: Getty Images
Las motos con cilindraje inferior a 125cc son las más vendidas. Foto: Getty Images
  1. AKT AK125NKD EIII: 6.894 unidades.
  2. BAJAJ CT100 KS SPOKE: 4.300.
  3. YAMAHA GPD155-A (NMAX 155): 4.099.
  4. BAJAJ CT100 KS SPOKE: 3.642.
  5. SUZUKI: GN125 ABS: 3.618.
  6. HONDA XR190L2.0: 3.299.
  7. HERO HUNK 125 R: 3.127
  8. HONDA XR150L 2.0: 2.871.
  9. YAMAHA XTZ150-A (XTZ150 ABS): 2.852.
  10. SUZUKI DR150FI ABS: 2.684.
  11. OTRAS: 60.638.

