La moto sigue siendo el vehículo preferido en América Latina: se consolida como fuente de ingreso

Un estudio de la Alianza MotoLatam dejó en evidencia cómo en el continente la moto toma un papel relevante en la economía local.

Camilo Eduardo Castro Cetina

20 de febrero de 2026, 7:19 a. m.
La venta de motos en Colombia registró, en 2025, su mejor año.
La venta de motos en Colombia registró, en 2025, su mejor año. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La motocicleta reafirmó su papel como motor de desarrollo económico y social en América Latina, durante 2025. De acuerdo con el Informe del Mercado Regional de Motocicletas 2025, presentado por la Alianza MotoLatam, en los países de la región se comercializaron más de 3 millones de motocicletas.

El detalle retro que tienen algunas motos y carros y que sus dueños desconocen: creen que es un lujo
Colombia supero el millón de motos vendidas en 2025. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Esto representa un crecimiento del 19,41 % frente a 2024. Además, se estima que serían más de 5 millones de unidades si se suman las cifras del mercado mexicano.

Más allá del dinamismo comercial, estas cifras reflejan una realidad estructural: la motocicleta es el vehículo para el trabajo, la educación y los servicios de salud, especialmente en territorios de menores ingresos y con infraestructura limitada.

Radiografía del mercado regional

  • De acuerdo con los reportes iniciales, México lidera los registros en la región con más de 2 millones de motocicletas vendidas.
  • Colombia superó 1 millón de unidades comercializadas, con un crecimiento del 35,2 %.
  • Argentina registró más de 600.000 unidades vendidas, con un incremento del 33,13 %.
  • Ecuador y Perú mantuvieron crecimientos sólidos cercanos al 25 %.
  • Uruguay y Chile crecieron a un dígito (9,07 % y 3,87 %, respectivamente).
  • Por su parte, Venezuela fue el único país que registró una contracción en el mercado.

Las motocicletas de dos ruedas lideran el mercado, especialmente en países andinos donde la topografía y las distancias lleva a la población a buscar una solución más eficiente.

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia
En muchos países aún está prohibida la licencia de conducción para mujeres.
Venezuela fue el único país donde la venta de motos se contrajo. Foto: 123rf

Así mismo, los vehículos de tres y cuatro ruedas con componentes de motocicleta, orientados al transporte de carga y pasajeros, muestran una expansión sostenida, y se han transformado en aliados clave de las economías populares, el comercio local y la productividad territorial.

Estas cifras adquieren relevancia si se tiene en cuenta la utilidad de la motocicleta: En Colombia, por ejemplo, 2,6 millones de personas utilizan la motocicleta como su principal herramienta de trabajo, lo que impacta indirectamente a más de 7,8 millones de ciudadanos.

Manifiesto por una movilidad segura y sostenible

Según la Alianza MotoLatam, existe una diferencia clave para el diseño de políticas públicas: mientras en Europa y Norteamérica el precio promedio de una motocicleta supera los USD 12.000 y para la mayoría su uso es recreativo, en América Latina el precio promedio ronda los USD 3.200, con un uso esencialmente productivo y de transporte diario y estas cifras lo demuestran.

En este contexto, la Alianza MotoLatam presentó el año pasado su Manifiesto por una Movilidad Segura y Sostenible, que recoge cinco pilares estratégicos a tratar:

  1. La seguridad vial como prioridad inaplazable.
  2. Regulación armonizada con enfoque regional.
  3. Inclusión de la motocicleta en la movilidad sostenible.
  4. La moto como parte de un futuro más limpio.
  5. El sector como aliado estratégico del desarrollo.

Retos y oportunidades para 2026

Aunque el crecimiento del mercado es evidente, la Alianza identifica desafíos estructurales para la región: fortalecer la seguridad vial de los usuarios de motocicleta, avanzar en procesos de homologación técnica regional, mejorar la infraestructura urbana y promover enfoques regulatorios equilibrados que reconozcan el rol social y productivo de la moto.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo
Entre los bienes destacados se encuentra una motocicleta Bajaj, con un precio base de $5.810.000.
En Latinoamérica, el precio promedio de una motocicleta de trabajo es de 3.200 dólares. Foto: 123rf (Imagen de referencia)

“Este informe demuestra que la motocicleta es, sin duda, uno de los grandes motores de desarrollo de América Latina. La clave ahora es la colaboración entre gobiernos, industria y sociedad para transformar los desafíos actuales en oportunidades reales, en especial para quienes diariamente dependen de la moto para vivir y trabajar”, afirmó Iván Darío García, secretario Técnico de la Alianza MotoLatam.

La Alianza MotoLatam reúne a las principales asociaciones de fabricantes e importadores de motocicletas de ocho países de la región: CAFAM (Argentina), ANIM (Chile), Cámara de la Industria de Motocicletas-ANDI (Colombia), AEADE (Ecuador), AMFIM (México), AAP (Perú), CADIMO (Uruguay) y AIFEM (Venezuela) y su objetivo es promover una movilidad segura, accesible y sostenible, posicionando a la motocicleta como una herramienta legítima de progreso económico y social en América Latina.

