América de Cali es conocido como el diablo rojo y en la noche del martes pasado, en El Campín, de Bogotá, vivió lo que fue estar en un verdadero infierno ante Independiente Santa Fe.

Con resultado contundente de 4-0, el cuadro de los dirigidos por David González quedó eliminado de las finales de Liga BetPlay. Una noche brillante de Hugo Rodallega, quien anotó triplete, despachó a los vallecaucanos con un global de 5-1.

Reacción de Carlos Antonio Vélez a la goleada de Santa Fe contra América: le puso adjetivos

Hugo Rodallega le mandó mensaje a Néstor Lorenzo tras superar los 300 goles: noche estelar con Santa Fe

La que parecía ser una serie pareja no lo fue; pues aunque los rojos de Cali hubiesen empatado en la ida en el Pascual Guerrero, en la capital les dieron un repaso que arrancó con un fallo inicial de Rafael Carrascal, el mismo que derivó en el primer gol en contra.

El gestor del juego del América en el medio campo mandó un pase hacia atrás que le entregó a Nahuel Bustos. Dicho delantero de Santa Fe emprendió la carrera hacia el arco contrario y asistió a ‘Hugol’ para marcar el 1-0.

Desde ahí, el partido se convirtió en un monólogo de los cardenales, quienes no bajaron el ritmo para lograr ampliar la ventaja a su favor en lo que restaba del encuentro.

Hugo Rodallega fue la pesadilla de América al marcarle tres goles en Bogotá. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Carrascal puso la cara

Al ser uno de los capitanes y referentes de equipo, Rafa Carrascal decidió salir a dar la cara ante el error que damnificó a los suyos.

Asumiendo que tuvieron fallos grupales, manifestó: “Nos faltó competir. Hoy el fútbol nos golpea mucho y me golpea personalmente. Los errores hay que aceptarlos, esperar la crítica y poner la cara”.

“En lo personal, acepto lo que pasó, esa jugada fue toda mía, me hago responsable”, aceptó de su mal actuación en el gramado de El Campín.

“Las críticas ayudan a mejorar y a fortalecerse porque todavía tenemos mucha carrera por delante”, sumó.

“Hoy el fútbol nos golpeó y me golpeó fuerte” Rafael Carrascal @AmericadeCali pic.twitter.com/ZoOvRg8Ix8 — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) May 13, 2026

Otros jugadores de la plantilla también se hicieron cargo de la manera triste como acabó el semestre: “Es un gran fracaso, la verdad. Todos sentimos vergüenza con un marcador abultado y sentimos mucha pena con nuestra hinchada”, dijo Jhon Murillo.

Adrián Ramos, otro de los ‘capos’ de un camerino como el del América, espera poder pasar página rápido: “Hay formas de perder y creo que esta es la que menos queremos. Ahora toca aguantar este momento, darle vuelta y enfocarnos en Sudamericana”.

Como uno de los grandes responsables del descalabro americano, el DT David González también dio su retroalimentación durante la rueda de prensa.

🦁🏆¡GANÓ, GUSTÓ Y GOLEÓ EL ‘LEÓN’! Independiente Santa Fe venció 4-0 a América de Cali en la vuelta de los cuartos de final de #LALIGAxWIN y selló su clasificación a semifinales con un global de 5-1.



🔥Hattrick de Hugo Rodallega y llegó a 302 goles como profesional. pic.twitter.com/I54uc98wbb — Win Sports (@WinSportsTV) May 13, 2026

“Hasta el primer gol era un partido relativamente controlado. El gol nos destruyó completamente y después el penal antes del descanso terminó golpeándonos. Con el marcador así y con el desespero apareciendo, era normal que el partido terminara como terminó”, apuntó sobre las dos caídas del arco en el primer tiempo.

“Lastimosamente, en este equipo no quedar campeón o, por lo menos, no llegar a una final es algo que no es demasiado aceptable. Hay que recomponer el camino y dedicar toda la fuerza a lo que viene”, poniendo el pecho a las críticas, González espera tener lo necesario para recomponer en lo que queda del 2026-I.