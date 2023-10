Jugador colombiano se fue con todo contra Néstor Lorenzo: “Sería bueno que mirara aquí”

Durante el último tiempo, Néstor Lorenzo ha sido cuestionado por sus convocatorias en la Selección Colombia para los duelos de eliminatorias suramericanas. Uno de los temas más controversiales para el argentino ha sido la apuesta por los más experimentados que para muchos críticos ya no deben ser llamados.

Con esta impresionante estadística, el volante no deja de soñar con la Selección Colombia, aunque asegura que con Lorenzo “no es fácil conseguirlo”.

Desde aquel llamado del profe Rueda a un microciclo en Barranquilla no he tenido más acercamiento a la Selección. Pero es algo que me motiva día a día para seguir así y llegue ese llamado. Como cualquier jugador sueño con estar ahí y espero que en cualquier momento se dé”, dijo.