Panamericanos 2023: Colombia pasó penas ante Brasil y complicó su clasificación

Para esta oportunidad, la suerte no fue la misma para los dirigidos por Héctor Cárdenas, pues fue doblegada por la canarinha y dejó un panorama complicado de cara la última fecha que será ante Estados Unidos, rival que también llega con necesidad.

En este duelo hubo una gran polémica contra Colombia al no decretarse un penal a su favor. La jugada se dio sobre la segunda mitad, cuando un jugador rival derribó en el área a Daniel Ruiz. El juez no tuvo reparo en decir que no hubo falta.