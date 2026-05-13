Informe de la MLS reveló el salario exacto de James Rodríguez: esta es la cifra millonaria

James Rodríguez calienta motores para disputar su penúltimo partido como jugador de Minnesota United, antes de unirse a la concentración de la selección Colombia en Medellín.

Este miércoles enfrentará a Colorado Rapids en condición de local y se despedirá de la afición que lo acogió durante unos pocos meses de travesía por la MLS en Estados Unidos.

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El paso de James por Minnesota no ha sido abundante en cuanto a éxitos deportivos, pero sirvió para llamar la atención del público latinoamericano, vender camisetas y llenar el Allianz Field hasta su tope.

El volante cucuteño tiene sobre la mesa una posibilidad de renovar el contrato por seis meses más, pero las probabilidades son bastante bajas. Todo dependerá de su desempeño en el Mundial 2026 y los planes a futuro que disponga en conversación con su representante.

James Rodríguez en el partido contra Austin FC por la MLS. Foto: ISI Photos via Getty Images

¿Cuánto gana James Rodríguez en Minnesota United?

De acuerdo a un informe revelado por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), las ganancias de James Rodríguez en este paso por Minnesota United ascienden a una cifra de 684.000 dólares.

Eso equivale a más de dos mil millones de pesos colombianos, una auténtica fortuna en comparación con los pocos partidos que ha logrado disputar con la camiseta de los Loons.

La MLSPA establece que esta es la compensación garantizada a James desde la firma de su contrato, incluyendo bonificaciones y otros incentivos.

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Cabe recordar que su fichaje se concretó el 2 de febrero de 2026 y va hasta el 30 de junio, es decir, cuando el Mundial ya haya completado todos los partidos de la fase de grupos.

Si Colombia clasifica a la ronda eliminatoria, James Rodríguez seguirá jugando como agente libre y atento a cualquier oferta que le pueda llegar.

El ‘10’ se ha acostumbrado a cambiar de equipo constantemente. Entre 2024 y 2026 ha vestido cuatro camisetas diferentes: São Paulo, Rayo Vallecano, Club León y ahora Minnesota United.

James no piensa en el retiro

Hace unos días se escuchó una versión de que James Rodríguez estaba pensando en retirarse del fútbol profesional luego del Mundial 2026, pero el propio jugador se encargó de desmentirlo tras el partido contra Austin FC.

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas, likes. Creo que se deben informar más; el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más”, apuntó a los micrófonos de Apple TV.

El próximo destino está por decidir para el capitán de la selección Colombia, que todavía se rehúsa a ver la Liga BetPlay como una opción atractiva para su futuro.