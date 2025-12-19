Los dos carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos ya se venden en Colombia a muy buen precio

Con el vencimiento del crédito fiscal para vehículos eléctricos (VE) a finales de septiembre en Estados Unidos, el mercado observó un aumento en las transacciones de financiamiento de VE en el tercer trimestre de 2025.

El alquiler de carros eléctricos en Estados Unidos aumentó significativamente tras el fin de los subsidios. Foto: Getty Images/Image Source

Según un informe entregado por Experian, la participación de los VE en el financiamiento de vehículos nuevos alcanzó el 11,36 %, frente al 10,14 % del año anterior.

Como era de esperar, con la expiración del crédito fiscal para este tipo de autos, el porcentaje de arrendamiento de vehículos eléctricos aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2025.

Según las cifras, más del 56 % de los consumidores optaron por arrendar un vehículo eléctrico nuevo durante el trimestre, en comparación con poco más del 46 % registrado hace un año.

Para comprender mejor cómo el auge del arrendamiento de vehículos eléctricos impactó al mercado en general, en el tercer trimestre de 2024, los vehículos eléctricos representaron menos del 18 % del mercado total de arrendamientos nuevos. En el tercer trimestre de 2025, los vehículos eléctricos representaron 1 de cada 4 arrendamientos nuevos.

Los carros eléctricos que más se alquilan en Estados Unidos

Curiosamente, los vehículos eléctricos representaron cuatro de los diez modelos más alquilados, con el Tesla Model Y (4,35 %) y el Tesla Model 3 (2,58 %) ocupando los dos primeros puestos. Por otro lado, el Honda Prologue (1,78 %) fue el quinto modelo más alquilado, y el Hyundai IONIQ 5 (1,49 %) el noveno.

Model 3 de Tesla, otro de los vehículos más alquilados en EE.UU. Foto: Getty Images

“Con el vencimiento del crédito fiscal para vehículos eléctricos a finales de septiembre, los analistas del sector esperaban una aceleración de la actividad de vehículos eléctricos durante el tercer trimestre”, declaró Melinda Zabritski, directora de análisis financiero automotriz de Experian.

“Si bien la mayoría de los expertos siguen de cerca la evolución del interés de los consumidores por los vehículos eléctricos en los próximos meses y años, no podemos perder de vista cómo el repunte del leasing influirá en la dinámica del mercado a medida que estos modelos dejen de estar en leasing y se incorporen al mercado de vehículos usados”, explicó Zabritski.

Con el aumento del monto promedio de los préstamos para vehículos nuevos y usados, los datos mostraron un crecimiento en las distribuciones de préstamos a largo plazo. Por ejemplo, el porcentaje de vehículos nuevos con plazos de préstamo de 73 a 84 meses aumentó a casi el 30 %, frente a poco más del 27% hace un año.

De manera similar, el porcentaje de vehículos nuevos con plazos de préstamo de más de 85 meses alcanzó el 2,31 %, frente al 1,83 % durante el mismo período. Mientras tanto, el porcentaje de vehículos usados ​​con plazos de préstamo de 73 a 84 meses aumentó al 27,22 %, desde el 25,77 % del año anterior, y el porcentaje de vehículos usados ​​con plazos de préstamo de más de 85 meses alcanzó el 1,06%, frente al 0,95% durante el mismo período.

“Los consumidores tienden a buscar vehículos basándose en el pago mensual. Aunque estamos empezando a ver una disminución gradual de las tasas de interés, la asequibilidad sigue siendo una prioridad para muchos compradores. No es sorprendente que algunos compradores consideren la idea de extender los plazos de los préstamos para asegurar un pago mensual más bajo”, agregó la experta.

Tesla Model Y es uno de los vehículos más alquilados en EE. UU. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por último, hay que señalar que la financiación de vehículos nuevos aumentó durante el trimestre, alcanzando el 43,27 %, frente al 41,74 %. Mientras tanto, la financiación de vehículos usados ​​disminuyó del 58,26 % al 56,73 %.

De igual forma, los CUV y SUV siguen representando la mayor parte de la financiación de vehículos nuevos, con un 63,59 %, frente al 62,87 % del año pasado. Por el contrario, los sedanes disminuyeron del 16,15 % al ​​14,63 % durante el mismo período.