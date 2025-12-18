Vehículos
Desempolvan norma que busca meter en cintura a motociclistas; hay costosa multa e intervención de la Policía
El creciente número de motocicletas ha complicado la convivencia en los conjuntos residenciales por la falta de espacios exclusivos para el estacionamiento.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
18 de diciembre de 2025, 4:56 p. m.
Las motociclistas que incumplan la norma pueden verse cobijados con una alta multa económica. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento