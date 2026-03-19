Comenzaron los problemas para Tesla en Colombia: clientes se quejan en redes y no encuentran respuesta

La llegada de Tesla al país significó un hito para la industria automotriz debido a que la firma norteamericana es muy selectiva a la hora de elegir los mercados donde quiere tener presencia y a lo que representa para el mercado de los carros eléctricos contar con una de las marcas líderes a nivel global.

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En Suramérica, solo Chile y Colombia comercializan de forma oficial los vehículos de la marca de Elon Musk, lo que hace mucho más relevante que la compañía haya optado por el país.

Pese a esto, alrededor de la marca han surgido varias informaciones y quejas por parte de quienes compraron uno de estos vehículos y están buscando una oficina física para que les den respuesta y solución ante algunos inconvenientes derivados del proceso.

Este es el principal problema, pues a la hora de buscar la dirección de la compañía, en el registro mercantil, aparece una dirección que corresponde a una firma de abogados y no a la compañía de vehículos eléctricos, Tesla.

La dirección que figura en los documentos es carrera 7 No. 71 – 21, torre B, oficina 602, lugar al que han llegado algunos clientes en busca de respuestas, pero donde no han encontrado solución, pues no hay representación de la empresa ni nadie que pueda responder por sus quejas.

La dirección mencionada corresponde a la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, y según difundió Caracol Radio, son varias las personas que han llegado hasta allí en busca de un responsable de Tesla, pero no han logrado su objetivo; de hecho, señalaron que la firma mencionada no tiene relación alguna con la compañía automotriz.

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La dirección registrada por Tesla corresponde a una firma de abogados que no guarda relación con la compañía de autos. Foto: Capturas de pantalla

Esta es la dirección de tesla que registra en la página web oficial de la compañía. Foto: Capturas de pantalla

A estos inconvenientes se le suma lo que ha venido pasando con algunos clientes que aseguran haber transferido dinero para comprar un auto a una cuenta bancaria y que la respuesta de la marca es casi nula.

Según algunos testimonios conocidos por SEMANA, hay personas que realizaron las transferencias bancarias para solicitar sus vehículos y la compañía no da respuestas satisfactorias; además, señalan que todos los trámites se deben realizar por la aplicación, donde se encuentran con comunicados evasivos y falta de información sobre las entregas.

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Quejas de clientes tesla conocidas por Semana. Foto: Capturas de pantalla

Quejas de clientes tesla conocidas por Semana. Foto: Capturas de pantalla

“Cuando cuestiono la tardanza a través de la aplicación, responden cada ocho días y de forma evasiva”, comentó uno de los afectados, indicando que transfirió 125 millones de pesos a una cuenta del Citibank.

Varios de estos casos han escalado a tal punto que los afectados comenzaron a radicar los casos frente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que los evalúe y les permita encontrar respuesta y solución de la compañía.