Bayern Múnich fue uno de los mejores clubes del mundo en la temporada pasada. Si bien no fue el gran campeón de Champions League, dejó registros sumamente importantes en Alemania, así como también en Europa.

Su tridente de delanteros conformado por Karry Kane, Luis Díaz y Michael Olise superó la marca de los 100 goles. Ese registro hizo atractivas a dichas figuras, quienes llamaron la atención de otros clubes para ser fichados.

Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise, del Bayern Múnich. A uno lo relacionaban con Real Madrid. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tal vez quien tenga mayores reflectores por su edad sea Olise, quien con 24 años tiene una extensa carrera por delante. Por versiones a Real Madrid el extremo galo le estaría llamando la atención y se lanzarían a ficharlo.

La prensa de España había mencionado que el presidente de los blancos, Florentino Pérez, llegaría a poner hasta 150 millones de euros por arrebatárselo al Bayern Múnich de Alemania.

Real Madrid cierra la puerta

En pleno Mundial 2026, Real Madrid no ha dejado de moverse en el mercado para configurar una nueva nómina que los haga protagonistas, ahora, de la mano de José Mourinho a quien eligieron como el nuevo entrenador.

Marc Cucurella y Bernarndo Silva son algunos de los nombres ya anunciados para la siguiente campaña. Restan las confirmaciones de otros como Denzel Dumfries o Ibrahima Konaté, quienes pareciese que estuvieran perfilados a ser merengues.

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En las últimas horas los blancos lanzaron una comunicación donde mencionaron a Olise, compañero de Luis Díaz en Bayern. Sobre el francés negaron que se estuvieran haciendo gestiones formales para ficharlo.

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", aclararon de los rumores que han surgido.

A su vez, el cuadro español dio a conocer que en caso de negociar no será una puja en malos terminos. Al parecer, entre ambos existe una relación cordial que los ha llevado a acuerdos satisfatorios para ambas partes.

“El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad”, apuntaron.

“Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid”, complementan diciendo.

Eso lo que da es un parte de tranquilidad al ‘Gigante de Baviera’, al que no le quitarán ninguna de las figuras de su tridente. Tanto el inglés, francés, como el colombiano, brillaron en la primera jornada del Mundial al ser las figuras de los debuts junto a sus países.