Oficial: Drástica medida con Lionel Messi en Medellín para el partido contra Atlético Nacional

Atlético Nacional está listo y recibe al Inter Miami en un juego inédito y amistoso que se disputa en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en el considerado ‘partido de la historia’, con presencia de más de 30,000 espectadores. El club colombiano tendrá al astro argentino Lionel Messi frente a frente.

Inter de Miami, también con la presencia de Rodrigo de Paul y Luis Suárez, se gana las miradas de miles de fanáticos que esperaron mucho tiempo para este momento. Ahora, tener a Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, es una realidad, en lo que tiene que ver con una gira de pretemporada que adelanta el club estadounidense en Sudamérica.

Inter Miami se presenta a este partido con Nacional luego de perder en Perú ante el Alianza Lima en Matute. Un contundente 3-0 fue suficiente para dejar como figura al experimentado Paolo Guerrero, marcar la diferencia entre clubes de la MLS y Sudamérica y constatar que al equipo estadounidense le falta más rodaje y pretemporada para enfrentar una nueva temporada en la Concacaf. Ante el gigante paisa es una gran prueba de fuego para Messi y sus amigos.

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero Foto: Getty Images

El espectáculo en el Atanasio Girardot tendrá un show musical a cargo de del cantante de música popular, Pipe Bueno, quien se presentará en horas de la tarde y en la previa en el gramado del Atanasio Girardot en compañía de otro artista musical, Hamilton. Miles de personas disfrutarán de las notas musicales antes de ver en acción a Lionel Messi.

Lionel Messi titular contra Nacional

Drástica medida de Lionel Messi para el partido amistoso contra Atlético Nacional, pues el astro argentino será titular y tendrá al frente a un veterano que lo conoce, David Ospina. Todo está listo para el amistoso en Medellín.

Formación de Nacional. Foto: Oficial Nacional

Formación de Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Juan Rengifo, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla.

Formación de Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Noah Allein; Rodrigo de Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Luis Suárez.

Canales de TV para ver Nacional vs. Inter Miami

Hay dos posibilidades para ver el amistoso desde Colombia. Una de ellas es la opción PPV a través de la aplicación OneFootball, que está disponible para todo Latinoamérica y Estados Unidos.

La otra pantalla para ver el partido amistoso es la del Canal RCN y la aplicación móvil del mencionado medio de comunicación. Cabe recordar que el partido cuenta con toda la logística y producción de MegaLive, empresa de entretenimiento y espectáculos del conglomerado OAL (Organización Ardilla Lülle).